Vorverkauf für USA-Länderspiel in Nordhorn

Die deutsche U 15-Juniorinnen-Nationalmannschaft steht vor ihrem Saisonabschluss: Am 13. Juni (ab 16 Uhr) tritt die Mannschaft von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann im Sportpark Blanke in Nordhorn gegen die Auswahl der USA an. Tickets sind hier erhältlich.

"Zum Saisonabschluss können wir uns im Spiel gegen die USA mit einer der Top-Nationen im Frauen- und Mädchenbereich messen", sagte Bettina Wiegmann. "Wir sind glücklich darüber, dass uns diese Möglichkeit wieder gegeben wird, und blicken mit Spannung und Vorfreude dem Spiel entgegen.“

Tickets für Sitzplätze sind für fünf Euro erhältlich, Stehplatzkarten kosten vier Euro. Für beide Kategorien sind zudem ermäßigte Tickets für drei Euro verfügbar. Darüber hinaus gibt es Gruppentickets ab zehn Personen, die zwei Euro pro Person kosten. Am Spieltag sind die Tageskassen ab 90 Minuten vor dem Anpfiff geöffnet.