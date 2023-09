Vorverkauf für Länderspiele in den USA

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Oktober während ihrer zehntägigen USA-Reise auf die USA und Mexiko. Nach dem Auftakt gegen die USA am 14. Oktober (ab 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MEZ, live bei RTL) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut spielt das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 17. Oktober (ab 20 Uhr Ortszeit/2 Uhr MEZ, live in der ARD) in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko. 2026 richten die USA und Mexiko gemeinsam mit Kanada die Weltmeisterschaft aus. Das mehr als 65.000 Fans fassende Lincoln Financial Field in Philadelphia ist eines der 16 Stadien der kommenden WM.

Wer die DFB-Auswahl in Hartford und Philadelphia unterstützen möchte, kann sich jetzt über folgende Links nach dem First-Come-First-Served-Prinzip sein Ticket sichern. Wie immer bei Auswärtsspielen ist der Ticketbezug den Mitgliedern des Fan Club Nationalmannschaft vorbehalten.

USA – Deutschland

14.10.2023, Hartford, 15 Uhr Ortszeit

Preis: 54,50$

Zur Ticketbestellung

Mexiko – Deutschland

17.10.2023, Philadelphia, 20 Uhr Ortszeit

Preis: 80,00$

Zur Ticketbestellung

Wer noch auf der Suche nach Flügen in die USA ist, kann gemeinsam mit dem DFB-Partner Lufthansa auf ein leicht vergünstigtes Flugkontingent nach Boston, New York, Philadelphia oder Washington D.C. zugreifen. Mit dem Code DEAUNRO können unter diesem Link diverse Verbindungen gebucht werden.

[dg]