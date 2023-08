Vorverkauf für Länderspiele gegen Japan und Frankreich

Zum Start in die EM-Saison trifft die Nationalmannschaft am 9. September (ab 20.45 Uhr) in Wolfsburg auf Japan und am am 12. September (ab 21 Uhr) in Dortmund auf Frankreich.

Wer die DFB-Auswahl live und vor Ort erleben möchte, kann sich Eintrittskarten sichern. Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden. Sitzplatzkarten für die Partie in Wolfsburg werden in verschiedenen Kategorien zwischen 25 und 80 Euro erhältlich sein (ermäßigt 18 bis 60 Euro). Für das Spiel gegen Frankreich in Dortmund kostet ein Sitzplatz zwischen 25 und 100 Euro (ermäßigt 18 bis 80 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen bei beiden Spielen in der günstigsten Sitzplatz-Kategorie jeweils 10 Euro.

Fan-Club-Mitglieder können Tickets ab 15 Euro über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 14 90 74 54 kaufen. Der Fanblock in Wolfsburg befindet sich in den Blöcken 5 und 7 und in Dortmund in den Blöcken 11, 12, 13 und 14.

Auf den viermaligen Asienmeister Japan traf die deutsche Nationalmannschaft zuletzt im November vergangenen Jahres in Katar, wo sie das erste WM-Gruppenspiel mit 1:2 verlor. Gegen Frankreich spielte das DFB-Team bislang 32-mal. Die jüngste Partie, das Auftaktspiel in der Gruppe F der EURO 2020, gewann Frankreich im Juni 2021 in München mit 1:0.

[dfb]