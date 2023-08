Vorverkauf für Kroatien-Spiel in Chemnitz läuft

Der Weg zur Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan geht für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft weiter: Am 16. September um 18:30 Uhr trifft das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld in der Eliterunde der WM-Qualifikation in der Chemnitzer Richard-Hartmann-Halle auf Kroatien.

Die DFB-Auswahl hat sich seit April 2022 erfolgreich durch die Vor- und Hauptrunde der WM-Qualifikation gespielt und zuletzt durch zwei 4:2-Siege über Schweden in den Playoffs zum ersten Mal den Einzug in die Eliterunde der WM-Qualifikation perfekt gemacht. Für die Eliterunde wurden die 20 besten europäischen Teams im Juni in fünf Vierergruppen gelost. Neben Kroatien bekommt es Deutschland in Gruppe C noch mit Frankreich und der Slowakei zu tun, lediglich der Gruppensieger hat das WM-Ticket sicher.

Tickets in Chemnitz ab vier Euro

"Dass wir überhaupt in der Eliterunde stehen, ist für unser Team und den Futsal in Deutschland ein großer Erfolg", sagt Marcel Loosveld vor dem Hintergrund, dass die deutsche Futsal-Nationalmannschaft erst 2015 gegründet und 2016 ihr erstes offizielles Länderspiel absolviert hat. "Als 26. der UEFA-Rangliste haben wir mit Kroatien, dem Fünften, eines der besten europäischen Teams zugelost bekommen. Sie haben eine überragende Mannschaft, die in den vergangenen Jahren sehr starke Leistungen gezeigt hat." Ein offizielles Länderspiel der beiden Nationalteams gab es im Futsal bislang allerdings noch nie.

Karten für das erstmalige Aufeinandertreffen mit Kroatien gibt es ab sofort im DFB-Ticketshop. Tickets der Kategorie 1 für das Spiel in Chemnitz kosten 15 Euro (ermäßigt zehn Euro), Karten der Kategorie 2 zehn Euro (ermäßigt 8 Euro). Gruppentickets für Gruppen ab zehn Personen sind bereits ab vier Euro erhältlich.

Die Spieltermine in der Eliterunde:

Spieltag: 16.09.2023 Deutschland – Kroatien (Richard-Hartmann-Halle, Chemnitz) Spieltag: 20.09.2023 Frankreich – Deutschland (Espace Mayenne, Laval) Spieltag: 05.10.2023 Deutschland – Slowakei (EWS-Arena, Göppingen) Spieltag: 09.10.2023 Slowakei – Deutschland (EUROVIA Arena, Bratislava) Spieltag: 15.12.2023 Kroatien – Deutschland (Slavonski Brod) Spieltag: 20.12.2023 Deutschland – Frankreich (Spielort noch offen)

[hr]