Vorverkauf für Irland-Länderspiel in Münster: Jetzt Tickets sichern

Vier Siege in vier Spielen - und das soll auch im neuen Jahr genau so weitergehen: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft setzt ihre bislang so erfolgreich verlaufende EM-Qualifikation am Samstag, 11. April (ab 16 Uhr, live im ZDF), im Preußenstadion in Münster gegen Irland fort. Der Ticket-Vorverkauf für das erste Heimländerspiel des Jahres der DFB-Auswahl ist heute um 10 Uhr gestartet.

Die Kartenpreise für Sitzplätze liegen bei 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) in Kategorie 2 sowie 25 Euro (ermäßigt 20 Euro) in Kategorie 1 und können im DFB-Ticketshop, über die DFB-Tickethotline (Telefon: 069 - 90 28 38 48) und die offiziellen Vorverkaufsstellen bezogen werden. Tickets für Gruppen ab elf Personen sind für 8 Euro pro Person nur über den Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen erhältlich. Die Eintrittskarten berechtigen zur Nutzung von Bus und Bahn im Stadtgebiet Münster (Preisstufe 0) am Tag der Veranstaltung.

Voss-Tecklenburg: "Freuen uns sehr auf Münster"

Aufgrund der UEFA-Regularien für Qualifikationsspiele dürfen aktuell nur Sitzplätze angeboten werden. Erst nach dem Verkauf aller Sitzplätze und anschließender Freigabe durch die UEFA können auch Stehplätze in den Vorverkauf gehen. Diese wären dann für 9 Euro (ermäßigt 7 Euro) erhältlich.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg freut sich auf das erste Heimländerspiel des Jahres: "Wir wollen die positive Serie im Rahmen der EM-Qualifikation auch im Spiel gegen Irland fortführen und freuen uns sehr auf Münster und eine stimmungsvolle Atmosphäre."

[as]