Vorverkauf für England in München gestartet

Der Vorverkauf für das UEFA Nations League-Spiel Deutschland gegen England ist gestartet. Knapp 70.000 Eintrittskarten gehen heute über den DFB-Ticketshop in den Vorverkauf für den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft am 7. Juni in der Münchner Allianz-Arena. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick wird am 4. Juni in Italien in die neue Runde starten, bevor man drei Tage später England empfängt.

Kaum ein Vergleich ist reicher an unvergessenen Spielen als die deutsch-englische Fußballgeschichte. Drama, Historie, Spannung, auch mal eine Packung, Poldis Traumtor, Elfmeterschießen, ein Tor, das keines war, ein Tor, das keines wurde – es ist der Stoff, aus dem Legenden sind. "We call it a Klassiker", brachte Franz Beckenbauer es einmal auf den Punkt. Die Paarung geht am 7. Juni 2022 bereits zum 38. Mal über die Bühne. 169 Tage vor dem ersten WM-Gruppenspiel trifft man auf eine der stärksten Mannschaften Europas.

Für das Länderspiel gibt es Tickets in verschiedenen Kategorien, die zwischen 25 und 100 Euro (ermäßigt zwischen 18 und 80 Euro) kosten. 10 Euro kosten die limitierten Tickets für Kinder bis einschließlich vierzehn Jahren in allen Kategorien. Aus Sicherheitsgründen besteht eine UK-Ländersperre. Alle Besteller mit dem Wohnsitz in UK können keine Tickets im Webshop erwerben.