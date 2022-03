Vorverkauf für das WM-Qualifikationsturnier in Hamburg

Im Oktober 2016 bestritt die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hier beim 5:3 über England ihr erstes Länderspiel: in Hamburg. Anfang April wartet auf das Team von Nationaltrainer Marcel Loosveld eine weitere Premiere in der Hansestadt. Denn zum ersten Mal ist Deutschland Gastgeber eines WM-Qualifikationsturniers, das die erste Hürde auf dem Weg zur Futsal-Weltmeisterschaft 2024 darstellt.

Am Mittwoch, 6. April, trifft Deutschland in der CU Arena in Hamburg auf Gibraltar, ehe tags darauf das Duell mit San Marino ansteht. Beide Spiele werden um 19 Uhr angepfiffen. Im dritten und letzten Gruppenspiel geht es am Samstag, 9. April (ab 17 Uhr), gegen Montenegro. Die drei Spiele der deutschen Mannschaft werden live und in voller Länge auf DFB-TV übertragen. Für alle, die in Hamburg vor Ort mit dabei sein wollen, heißt es jetzt: Schnell sein! Der Ticket-Vorverkauf läuft.

Eine Karte, zwei Spiele: Tagestickets ab 8 Euro pro Person

Bei den verfügbaren Karten handelt es sich um Tagestickets. Somit ist nicht nur der Besuch eines Spiels der deutschen Mannschaft im Preis mitinbegriffen, das Tagesticket berechtigt auch zum Eintritt des Spiels der beiden anderen Nationen am jeweiligen Spieltag. Der Anpfiff dieser Partien erfolgt an allen drei Tagen vier Stunden vor Anpfiff des jeweiligen Spiels der DFB-Auswahl. Die Tagestickets kosten 12 Euro pro Person (ermäßigt 8 Euro).

Wer alle Spiele des Turniers in der CU Arena vor Ort verfolgen will, sollte sich das Turnierticket sichern. Dieses berechtigt zum Besuch aller sechs Spiele des WM-Qualifikationsturniers, inklusive der drei Spiele der deutschen Mannschaft, und kostet 24 Euro pro Person (ermäßigt 16 Euro). Für Rollstuhlfahrer*innen inklusive Begleitung ist das Tagesticket für 4 Euro, das Turnierticket für 8 Euro zu haben. Erhältlich sind die Tickets hier.

Loosveld: "Nächste Runde ist ein absolutes Muss"

Das sportliche Ziel für die drei Länderspiele steht für Futsal-Bundestrainer Marcel Loosveld ganz klar fest: "Dass wir uns bei der WM-Qualifikation in die nächste Runde spielen, ist ein absolutes Muss. Wir werden uns aber wie immer sehr gut vorbereiten und treten gegen alle Gegner mit dem nötigen Respekt an."

"Wir freuen uns sehr auf dieses Qualifikationsturnier und haben mit Hamburg einen geeigneten Spielort gewählt, der viel Futsal-Tradition und Begeisterung für den Sport hat", sagt der gebürtige Niederländer. Bei den Spielen in der wettkampferprobten CU Arena darf sich seine Mannschaft auf optimale Bedingungen freuen. Schließlich finden hier auch die Heimspiele der beiden Hamburger Bundesligisten HSV-Panthers und Wakka Eagels statt.

Hygiene- und Verhaltensregeln

Für alle Futsalfans, die nun auch die Nationalmannschaft in Hamburg vor Ort unterstützen wollen, gilt zu beachten: Alle Tickets sind personalisiert und einem bestimmten Platz zugewiesen. Bei den Länderspielen in der Hamburger CU Arena gilt aktuell die 3G-Regel. Zudem besteht in der gesamten Halle und somit auch am Sitzplatz, die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, die lediglich zum Verzehr von Speisen und Getränken abgesetzt werden darf.

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaft finden sich zudem auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

[hr]