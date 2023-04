Vorverkauf für Dänemark-Spiele in Wolfsburg

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft steht vor einem Länderspiel-Doppelpack: Am 8. Mai (ab 17 Uhr) und 11. Mai (ab 11 Uhr) tritt die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns jeweils im Drömlingstadion in Wolfsburg gegen Dänemark an. Tickets sind hier erhältlich.

"Wir freuen uns, nach vier Auswärtsspielen wieder zuhause zu spielen und hoffen auf zahlreiche Unterstützung in Wolfsburg", sagt Christian Wörns. "Wir hatten im März einen insgesamt gelungenen Lehrgang mit einem souveränen 3:0 gegen Frankreich zum Abschluss. Daran wollen wir nun anknüpfen und die weitere Entwicklung der Jungs bestmöglich fördern."

Tickets für Sitzplätze sind für fünf Euro erhältlich, Stehplatzkarten kosten vier Euro. Für beide Kategorien sind zudem ermäßigte Tickets für drei Euro verfügbar. Darüber hinaus gibt es Gruppentickets ab zehn Personen, die zwei Euro pro Person kosten. Am Spieltag sind die Tageskassen ab 90 Minuten vor dem Anpfiff geöffnet.