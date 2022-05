Vorverkauf für B-Junioren-Finale läuft

Am Sonntag, 8. Mai (ab 10.45 Uhr, live auf Sky), steigt das Finale um die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren im Gelsenkirchener Parkstadion. Die U 17 des FC Schalke 04 trifft dort als Staffelmeister West auf den Staffelmeister Süd/Südwest, den VfB Stuttgart. In den Halbfinalpartien setzte sich der Schalker Nachwuchs gegen Fortuna Düsseldorf durch, die U 17 des VfB schlug Hertha BSC. Wer sich die Finalpartie der beiden besten B-Junioren-Mannschaften des Landes anschauen will, kann sich jetzt Tickets sichern.

Sitzplatzkarten kosten zehn Euro, ermäßigte Karten werden für fünf Euro angeboten. Stehplatztickets sind ebenfalls für fünf Euro erhältlich. Der Vorverkauf wird über den gastgebenden FC Schalke 04 abgewickelt. Finaltickets können im Vorverkauf online erworben werden.

Das Parkstadion in Gelsenkirchen bietet 4965 Zuschauern Platz. Am Finaltag werden die Tageskassen am Parkstadion ab 8.45 Uhr geöffnet sein. Der DFB empfiehlt, Karten im Online-Vorverkauf zu erwerben. Aus organisatorischen Gründen kann am Spieltag nur eine beschränkte Zahl an Tageskassen geöffnet werden.

