Vorfreude "auf ein tolles Finale"

Am 28. Mai (ab 16.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) findet das DFB-Pokalfinale der Frauen zum 13. Mal in Köln statt. Seriensieger VfL Wolfsburg trifft dann auf den 1. FFC Turbine Potsdam. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren Corona-bedingt keine Zuschauer*innen dabei sein konnten, werden nun wieder viele Fans erwartet. Auf DFB.de sprechen Vertreter*innen der Stadt Köln und der beiden Vereine darüber.

VfL-Torhüterin Lisa Weiß über...

... die sieben Wolfsburger Pokaltitel in Folge: Es ist Wahnsinn, was der VfL gerade im DFB-Pokal seit Jahren leistet. Sieben Siege am Stück sind schon herausragend. Nun kommen wir erneut nach Köln, um den achten Titel hintereinander zu gewinnen.

... den Gegner aus Potsdam: Duelle mit Turbine Potsdam sind immer heiß und umkämpft. Ich freue mich auf die Begegnung. Turbine steht verdient im Finale. Es wird eine tolle Partie - hoffentlich vor vielen Fans.

... Köln und die Zuschauer*innen: Ich komme aus Düsseldorf und mag es dennoch sehr, nach Köln zu kommen. (schmunzelt) Ich finde es toll, was der DFB hier jedes Jahr gemeinsam mit der Stadt Köln und dem FC auf die Beine stellt.

... ihre Verletzung: Ich hatte leider eine Handoperation und kann beim Finale nicht dabei sein. Das ist bitter, aber ich freue mich dennoch wahnsinnig auf den Tag.

Potsdams Isabel Kerschowski über...

... die Wolfsburger Siegesserie im DFB-Pokal: Für jede Spielerin von uns ist es ein Traum, im Endspiel in Köln dabei zu sein. Für mich ist es in doppelter Hinsicht ein Highlight, weil es mein letztes Spiel vor meinem Karriereende sein wird. Wir wollen Wolfsburg ein Bein stellen und den DFB-Pokal endlich mal wieder mit nach Potsdam nehmen. Dafür werden wir alles tun.

... den Gegner aus Wolfsburg: Das ist ein Team, das aktuell in Deutschland eigentlich unschlagbar ist. Aber wir können es dennoch schaffen. Wir sind hochmotiviert und freuen uns auf das Aufeinandertreffen.

... ihr Karriereende: Es ist eine bewusste Entscheidung von mir. Es wäre unbeschreiblich, mit dem DFB-Pokalsieg Schluss zu machen.

Toni Schumacher, Sportbotschafter der Stadt Köln, über...

... seine Leidenschaft für den Frauenfußball: Ich habe schon damals die tollen Erfolge der Frauen der SSG 09 Bergisch Gladbach mit großer Wertschätzung verfolgt. Es ist wichtig, dass der Frauenfußball in Deutschland weiter gefördert wird. Das DFB-Pokalfinale der Männer hat seine Heimat in Berlin, das der Frauen hier in Köln. Das ist inzwischen gute Tradition und soll auch so bleiben. Der VfL Wolfsburg ist jetzt zum achten Mal hintereinander dabei. Auch Turbine Potsdam hat riesige Erfolge in der jüngeren Vergangenheit vorzuweisen. Beide Vereine machen einen Riesenjob. Ich freue mich auf ein tolles Finale.

Robert Voigtsberger, Beigeordneter für Bildung, Jugend, Sport, über...

... die Bedeutung des DFB-Pokalfinals der Frauen für die Stadt Köln: Neben der deutschen Meisterschaft ist der DFB-Pokal eines der sportlichen Highlights in jeder Saison. Wir freuen uns, dass wir das Endspiel der Frauen inzwischen über zehn Jahre in Köln haben. Man kann sagen, dass wir uns in dieser Zeit etwas zur Hauptstadt des Frauenfußballs in Deutschland entwickelt haben. Wir sind stolz, dass das DFB-Pokalfinale mindestens bis ins Jahr 2023 in Köln ausgetragen wird.

Lutz Wingerath, Geschäftsführer Kölner Sportstätten, über...

... 13 Jahre DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln: Dieser Termin mit seinem Rahmenprogramm und den Turnieren auf den Stadionvorwiesen ist nicht aus dem Kalender der Kölner Sportstätten wegzudenken. Wir freuen uns das ganze Jahr auf dieses Event. Es ist etwas ganz Besonderes, dass dieser Tag im Rhein-Energie-Stadion stattfindet. Wir hoffen, dass dies noch lange so sein wird.

[sw]