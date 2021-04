Vorbild Jule Brand: Der Weg ins DFB-Trikot

Jule Brand kann zweifellos als die große Gewinnerin der Länderspiele gegen Australien und Norwegen angesehen werden. Nicht nur, dass die 18-Jährige ihren ersten Auftritt im DFB-Dress bekam, sie wusste in beiden Partien zu überzeugen und schoss sogar gegen Australien direkt ihr erstes Tor für die Frauen-Nationalmannschaft. Doch dass Jule Brand diesen Weg so gegangen ist, kommt nicht von ungefähr. Es hat mit jahrelangem Training, voller Hingabe und dem DFB-Talentförderprogramm zu tun.

2002 startete der DFB dieses Programm und wollte so eine erste Stufe der Talentförderung im deutschen Fußball etablieren. Der Fokus soll hierbei ganz klar auf der Förderung der einzelnen Spieler*innen liegen, die dann möglicherweise nach Jule Brands Vorbild irgendwann mit dem Adler auf der Brust auflaufen.

Dabei wuchs die aktuelle Hoffenheimerin wie so viele Talente in einem kleinen Dorf auf, spielte in ihren ersten fünf Jahren beim FV 1920 Dudenhofen, in einem 6000-Einwohner-Örtchen in Rheinland-Pfalz, und danach zwei Jahre bei der JSG JFV Ganerb - jeweils in Jungenteams. Auch bei der ersten größeren Station, beim FC Speyer, war die heute 18-Jährige zwar noch von männlichen Mitspielern umgeben, doch längst hatten sie die Talentförder*innen auf dem Zettel.

U 16-Auswahl erster Meilenstein

Im November 2014 wurde Jule Brand erstmals zum DFB-Stützpunkt eingeladen, nahm regelmäßig an den Einheiten in Ellerstadt und Böhl teil und wurde schnell in die Auswahlteams des Landesverbands Südwest und später Badens berufen. Doch auch hier sollte der Weg des Talents noch lange nicht enden: 2015 nahm die Nationalspielerin erstmals an Sichtungsturnieren des DFB teil, kurze Zeit später wurde sie in die deutsche U 16-Auswahl berufen. Ein Meilenstein.

Jahr für Jahr kämpfte sich Brand nun durch die Juniorinnen-Auswahlen des DFB, nahm in jeder Mannschaft eine prägende Rolle ein und belohnte sich im Spiel gegen Australien mit dem ersten Auftritt für "die ganz Großen".

Ein Vorbild für alle Talente

Die Hoffenheimerin ist ein Vorbild für alle jungen Spieler*innen in Deutschland, denen eine große Karriere bevorsteht. In der U 11 sollen diese dabei erstmals in einem der 366 DFB-Stützpunkte gefördert werden, bekommen ein wöchentliches Extratraining auf höchstem Niveau angeboten und können weiter davon träumen, irgendwann mal mit dem Adler auf der Brust auf dem Fußballplatz zu stehen.

In ganz Deutschland sorgen dabei insgesamt über 1300 engagierte und qualifizierte Stützpunkttrainer*innen dafür, dass auch ganz sicher kein einziges Talent auf der deutschen Fußball-Landkarte übersehen wird. Denn Jule Brands Beispiel zeigt, dass auch in den kleinsten Dorfklubs der Bundesrepublik die Nationalspieler*innen von Morgen schlummern könnten.

[ne]