Startet mit Ingolstadt in Italien in die Vorbereitung: Cheftrainerin Sabrina Wittmann

Wer hat an der Uhr gedreht? Olaf Janßen eröffnet mit Viktoria Köln die Vorbereitung

Vorbereitung: Viktoria Köln mit "Frühstart"

Das Saisonfinale der Spielzeit 2023/2024 in der 3. Liga liegt erst knapp einen Monat zurück, da wirft die neue Saison schon ihre Schatten voraus. Die 20 Teams werden schon bald nach und nach die Vorbereitung auf den Saisonstart am 2./3./4. August aufnehmen. DFB.de gibt einen Überblick.

Der FC Viktoria Köln ist unter den 20 Drittligisten der "Frühstarter". Schon am Montag, 17. Juni, und damit nur 30 Tage nach dem Saisonende bittet Trainer Olaf Janßen sein Team bereits wieder zur ersten Trainingseinheit. Zwei Tage später (Mittwoch, 19. Juni) steigt auch der SC Verl wieder ein. Dabei waren die Ostwestfalen sogar noch am Finaltag der Amateure (Samstag, 25. Mai) im Endspiel um den Westfalenpokal gegen Ligakonkurrent Arminia Bielefeld (1:3) im Einsatz und hatten deshalb eine entsprechend kürzere Sommerpause.

Verl testet gegen Schalker U 23 und Profis

Der Sportclub gehört neben der SpVgg Unterhaching (Start: 20. Juni), der U 23 von Hannover 96 (24. Juni) und Hannovers Mitaufsteiger FC Energie Cottbus (24. Juni) zu den vier Drittligisten, die nach aktuellem Stand auf ein Trainingslager verzichten und sich in der gewohnten Umgebung vorbereiten werden. Mit insgesamt acht Testspielen ist der Sommer-Fahrplan der Verler gut gefüllt und bietet dabei auch eine Besonderheit. Das Ende-Team trifft nicht nur auf die U 23 des FC Schalke 04 (26. Juni), sondern drei Wochen später auch auf die Zweitligaprofis der "Knappen" (18. Juli). Mit Hannover 96 wartet noch ein weiterer Gegner aus der nächsthöheren Spielklasse auf den SC Verl.

Zu einem gegensätzlichen Zeitpunkt nimmt der SV Waldhof Mannheim die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Erst am 30. Juni - und damit so spät wie sonst kein anderer Drittligist - erwartet Trainer Marco Antwerpen sein Team zur ersten Einheit. Dem Trainerstab der "Buwe" wird Michael Boris dann nicht mehr angehören. Der 49-Jährige, der ab März Antwerpen als Assistent unterstützte, wird Cheftrainer beim ungarischen Zweitligisten Szeged-Csanád - GA. Ob und wann die Mannheimer ein Trainingslager beziehen werden, ist wie auch beim FC Viktoria Köln noch offen.

Wiesbaden als DFL-Botschafter in Südafrika

Während der FC Hansa Rostock (Neuruppin), VfL Osnabrück (Wolfsburg), FC Erzgebirge Aue (Bad Blankenburg), Dynamo Dresden (Heilbad Heiligenstadt), der 1. FC Saarbrücken (Lautenbach) und Alemannia Aachen (Dessau) ihr Vorbereitungsquartier innerhalb Deutschlands aufschlagen werden, zieht es den SV Wehen Wiesbaden vom 29. Juni bis zum 9. Juli sogar auf einen anderen Kontinent. Im südafrikanische Stellenbosch wird sich der SVWW auf die kommende Saison vorbereiten und parallel als Botschafter der DFL für den deutschen Fußball werben.

Nur wenige Kilometer östlich von Kapstadt gelegen, wird der Absteiger aus der 2. Bundesliga im WM-Gastgeberland von 2010 nicht nur Testspiele gegen die heimischen Erstligisten Cape Town City FC (4. Juli, 19.30 Uhr) und Stellenbosch FC (7. Juli, 15 Uhr) bestreiten, sondern auch mehrere soziale Projekte vor Ort unterstützen. Hierzu zählt unter anderem der Besuch inklusive einer Trainingseinheit bei den "Magic Ladies", einem Frauenteam aus der zweiten südafrikanischen Liga, welches sich nicht nur zum Ziel setzt, den Frauenfußball zu fördern, sondern auch Spielerinnen mit Stipendien für lokale und internationale Hochschulen unterstützt. Außerdem wird eine Delegation der Rot-Schwarzen das vom SVWW-Hauptsponsor geförderte Community Water Project besuchen. Ziel ist der Ausbau eines Wasserleitungssystems, mit dem weitere Familien an die Wasserversorgung angeschlossen werden sollen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir dank der Unterstützung der DFL diese Reise antreten können", sagt Nico Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung beim SVWW. "Neben vielen mit Sicherheit spannenden Eindrücken vor Ort und optimalen infrastrukturellen Voraussetzungen werden das zweifelsohne auch wertvolle Erfahrungen für alle Mitreisenden." Im Gegenzug für die durch die Reiseaktivitäten entstandenen Emissionen wird der Verein an eine Organisation spenden, die mehr als 20 Klimaschutzprojekte unterstützt.

Vier Teams bereiten sich in Österreich vor

Ein beliebtes Ziel für ein Trainingslager außerhalb Deutschlands ist in dieser Saison Österreich. Mit dem SV Sandhausen (Hopfgarten), den Nachwuchsteams von Borussia Dortmund (Kirchberg) und des VfB Stuttgart (Bludenz) sowie dem TSV 1860 München (Windischgarsten) zieht es vier Klubs in die Alpenrepublik. Die Stuttgarter treffen nach ihrer Rückkehr außerdem auf den zukünftigen Ligakonkurrenten 1. FC Saarbrücken (20. Juli). Zu einem weiteren vorzeitigen Drittligaduell kommt es zwischen dem FC Energie Cottbus und der U 23 von Hannover 96 (20. Juli).

Noch etwas südlicher als Österreich bereiten sich zwei Vereine auf die kommende Saison vor. Der ehemalige Bundesligist Arminia Bielefeld hält sein Trainingslager vom 14. bis 21. Juli im italienischen Kiens ab. Ebenfalls im Land des Europameisters von 2021 ist der FC Ingolstadt 04 mit seiner neuen Cheftrainerin Sabrina Wittmann zu Gast. Latsch heißt die "Schanzer" vom 14. bis 21. Juli willkommen.

RWE testet gegen Doublesieger Leverkusen

Auf einen besonderen Höhepunkt während der Vorbereitung kann sich Rot-Weiss Essen freuen. Im Anschluss an das Trainingslager im niederländischen Arnheim (16. bis 21. Juli) stellt sich am 26. Juli mit Bayer 04 Leverkusen der aktuelle Deutsche Meister und DFB-Pokalsieger im Stadion an der Hafenstraße vor. Für das Team von RWE-Trainer Christoph Dabrowski ist es die Generalprobe vor dem Saisonstart.

Zum Wiedersehen mit zwei bisherigen Konkurrenten aus der 2. Bundesliga kommt es für den VfL Osnabrück. Die Lila-Weißen treten bei den niedersächsischen Rivalen Hannover 96 (13. Juli, ohne Fans) und Eintracht Braunschweig (27. Juli) an. Beim SV Wehen Wiesbaden geht es nicht nur bei der Wahl des Trainingslagers international zu, auch bei den Gegnern. So werden der niederländische Erstligist NEC Nijmegen (13. Juli) und der französische Erstliga-Absteiger FC Metz (27. Juli) in der BRITA-Arena zu Gast sein.

[mspw]