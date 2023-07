Vor Sambia: Fitschen, Freigetränke, Fahnen

Bevor unsere DFB-Frauen in den Flieger nach Australien steigen, wartet am 7. Juli in Fürth die Generalprobe gegen Sambia auf die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Anpfiff der Partie im Sportpark Ronhof ist um 20.30 Uhr. Der Fan Club Nationalmannschaft sorgt für ein buntes und attraktives Rahmenprogramm.

Unser Fan-Club-Bus wird ab 18 Uhr hinter der Haupttribüne außerhalb des Stadiongeländes stehen. Dort können sich Fans gemeinsam auf das Spiel einstimmen und kostenlose Deutschland-Fahnen abholen. Auch die Spieltag-Pins sind wieder mit dabei und können gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück erworben werden. Die Erlöse werden bei allen Heimspielen unserer DFB-Frauen gesammelt und am Ende des Jahres an das Frauenhaus Wolfsburg gespendet. Außerdem findet am Bus eine Verlosung statt, bei der ihr das Auswärtstrikot unserer Frauen-Nationalmannschaft gewinnen könnt.

Gegen 19.45 Uhr schaut unsere ehemalige Nationalspielerin und vierfache Europameisterin Doris Fitschen für ein Interview am Bus vorbei. Außerdem können sich Fan-Club-Mitglieder gegen Vorlage des Mitgliedsausweises einen kostenlosen Getränkevoucher (Bier oder Softdrink) am Biergarten hinter der Gegentribüne abholen und ihn direkt vor Ort einlösen.

[lm]