Vor Nations League: DFB-Team mit Kurztrainingslager in Marbella

Die deutsche Nationalmannschaft bezieht vor dem Start in die UEFA Nations League ein Kurztrainingslager in Spanien. Bundestrainer Hansi Flick wird seine Spieler vom 23. bis 27. Mai in Marbella zusammenrufen.

Im Mittelpunkt des fünftägigen Lehrgangs auf der Anlage des "Marbella Football Center", das optimale Bedingungen bietet, stehen neben der sportlichen Vorbereitung auf die vier anstehenden Spiele im Juni die Aspekte Teambuilding und Belastungssteuerung. Im Anschluss an das Kurztrainingslager ist die Mannschaft dann vom 30. Mai an wie bereits während der Europameisterschaft im vergangenen Sommer im "Home Ground" in der "World of Sports" von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach zu Gast.

Das DFB-Team startet am 4. Juni in Bologna gegen Europameister Italien in die Nations League. Es folgen die Partien gegen England am 7. Juni in München (hier geht es zum DFB-Ticketshop), das Auswärtsspiel gegen Ungarn in Budapest am 11. Juni und das Rückspiel gegen Italien am 14. Juni in Mönchengladbach. Im September stehen die abschließenden beiden Nations-League-Partien in Leipzig gegen Ungarn und in England an.

[al]