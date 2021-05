Vor EM einen U 21-Nationalspieler treffen

Bevor für unsere U 21-Nationalmannschaft das EM-Viertelfinale gegen Dänemark ansteht am 31. Mai (ab 21 Uhr, live auf ProSieben), hast du die Chance, einen unserer Nachwuchskicker näher kennenzulernen. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost wieder einen virtuellen Fan-tastic Moment.

Mit etwas Glück wirst du am 27. Mai mit einem unserer U 21-Nationalspieler per Video-Call verbunden und darfst fragen, was du möchtest. Neben wem sitzt du in der Kabine? Wie ist das Training unter Stefan Kuntz? Welche Serien schaust du besonders gerne? Lass deiner Kreativität freien Lauf!

Der/die Gewinner*in wird unter allen Teilnehmer*innen ausgelost. Einsendeschluss ist der 24. Mai. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt dem gesamten Teilnehmerfeld die Daumen!