Vor 800 Fans: 7:0-Testspielerfolg für U 21

Tolle Kulisse für die deutsche U 21-Nationalmannschaft: Vor mehr als 800 Zuschauerinnen und Zuschauern gewann das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo ihr erstes Testspiel im Rahmen der EM-Vorbereitung in Prad gegen die Vinschgau-Auswahl aus Südtirol am Montagabend mit 7:0 (5:0).

Die Treffer für die deutsche Mannschaft erzielten Youssoufa Moukoko (zweimal), Jan Thielmann, Noah Weißhaupt, Tan-Kenneth Schmidt und Nelson Weiper. Zudem traf der Südtiroler Matthias Peer ins eigene Netz.

Moukoko: "Alle haben Bock"

"Das war eine tolle Atmosphäre heute. Wir hatten gute Aktionen in unserem Spiel und auch die Fans hatten ihren Spaß", sagte Doppeltorschütze Youssoufa Moukoko nach der Partie. "Wir freuen uns, wieder als Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Die Jungs, das Trainerteam und der Staff: Alle haben Bock, bei der Europameisterschaft gemeinsam anzugreifen."

Im zweiten Test trifft die U 21 am Freitag auf die Schweiz, das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am 18. Juni bricht das Team schließlich nach Georgien auf, wo es am 22. Juni (ab 18 Uhr, live in Sat.1) in Kutaissi gegen Israel in die Europameisterschaft startet. Am 25. Juni (ab 18 Uhr, live in Sat.1) und am 28. Juni (ab 18 Uhr, live in Sat.1) folgen die Duelle gegen die weiteren Gruppengegner Tschechien und England.