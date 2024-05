Von Bundesliga bis 3. Liga: Alle Infos zu den Relegationen

In der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und den Regionalligen steht am Wochenende des 18./19. Mai der letzte Spieltag an. Für einige Mannschaften wird die Saison dann noch nicht vorbei sein. Neben den Endspielen im DFB-Pokal und den Landespokalen (25. Mai) warten die Relegation zur Bundesliga und 2. Bundesliga sowie die Aufstiegsspiele zur 3. Liga.

Wann wird gespielt? Was passiert, wenn ein Klub sowohl im Pokalfinale steht als auch an der Relegation teilnimmt? Wie ist der Modus? DFB.de mit allen wichtigen Informationen in der Übersicht.

Relegation zur Bundesliga

Der Tabellen-16. der Bundesliga und der Drittplatzierte der 2. Bundesliga treffen am Donnerstag, 23. Mai, und Montag, 27. Mai, aufeinander. Der Bundesligist hat im Hinspiel Heimrecht. Sat.1 und Sky übertragen beide Partien live. Anpfiff ist jeweils um 20.30 Uhr.

Alle Anstoßzeiten in der Relegation gelten vorbehaltlich der Abstimmungen mit den Sicherheitsorganen, sobald die konkreten Paarungen feststehen.

Relegation zur 2. Bundesliga

Die Duelle zwischen dem Tabellendritten der 3. Liga und dem 16. der 2. Bundesliga sind für Freitag, 24. Mai, und Dienstag, 28. Mai, geplant. Auch diese beiden Partien werden live bei Sat.1 und Sky zu sehen sein und jeweils um 20.30 Uhr angestoßen. Heimrecht hat zunächst der Drittligist.

Eine terminliche Verschiebung würde erfolgen, sollte der 1. FC Kaiserslautern als DFB-Pokalfinalist an der Relegation teilnehmen. In diesem Fall würden die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga am 22. und 29. Mai (jeweils mittwochs) stattfinden. Fest steht, dass die Austragung des DFB-Pokal-Finales am 25. Mai (Anstoß 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) unberührt bleibt.

Keine Auswirkungen auf die Relegationstermine hätte es, wenn der teilnehmende Drittligist im Endspiel seines Landespokals steht. Diese Konstellation würde beispielsweise bei Rot-Weiss Essen oder Dynamo Dresden eintreten. Eine Verschiebung der Relegation würde dann nicht erfolgen. Stattdessen müsste der jeweilige Landesverband als zuständiger Ausrichter seines Wettbewerbs entscheiden, wie er in diesem Fall mit seinem Landespokalfinale verfährt. Aktuell sind alle Endspiele in den Landespokalen im Rahmen des Finaltags der Amateure für Samstag, 25. Mai (Live-Konferenz in der ARD), angesetzt.

Aufstiegsspiele zur 3. Liga

In diesem Jahr spielen die Vertreter der Regionalliga Bayern und Regionalliga Nord den letzten verbleibenden Platz in der 3. Liga aus. Die Meister aus den Staffeln Nordost, Südwest und West steigen direkt auf.

FAQ Aufstiegsregelung zur 3. Liga

Der FC Würzburger Kickers steht bereits als Meister und damit sportlich als bayerischer Teilnehmer an den Aufstiegsspielen fest. Da die Würzburger darüber hinaus im Endspiel des bayerischen Landespokals am 25. Mai stehen, werden die Aufstiegs-Play-offs zur 3. Liga am Mittwoch, 29. Mai (geplante Anstoßzeit: 19 Uhr), und Sonntag, 2. Juni (geplante Anstoßzeit: 13.30 Uhr), ausgetragen. MagentaSport überträgt jeweils live. Das Hinspiel findet in Würzburg statt.

Wie ist der Modus?

Die Relegation und die Aufstiegsspiele folgen gemäß DFB-Spielordnung den Bestimmungen, die bei UEFA-Klubwettbewerben für K.o.-Spiele gelten. Wenn das Torverhältnis nach Hin- und Rückspiel ausgeglichen ist, geht es in die Verlängerung. Die Zahl der auswärts geschossenen Tore hat bei Gleichstand keine Bedeutung. Herrscht nach der Verlängerung weiter Gleichstand, entscheidet das Elfmeterschießen.

In der Relegation zur Bundesliga und 2. Bundesliga, die jeweils der Zuständigkeit der DFL unterliegen, kommt in allen Begegnungen sowohl der Video-Assistent als auch die Torlinientechnologie zum Einsatz.

Wie wird über Verteilung des Heimrechts entschieden?

In der Relegation zur Bundesliga und 2. Bundesliga gilt: Das Heimrecht im Rückspiel hat der Klub, der weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hat. Da die 2. Bundesliga sonntags (19. Mai) endet und die Bundesliga sowie 3. Liga bereits einen Tag vorher, bestreiten die Zweitligisten in beiden Relegationen das Rückspiel zuhause.

In den Aufstiegsspielen zur 3. Liga, in denen zwei Regionalligisten aufeinander treffen, wird das Heimrecht für Hin- und Rückspiel vom DFB-Spielausschuss zu Beginn der betreffenden Saison ausgelost.

[jb]