Von 1 bis 26: Das sind die Rückennummern bei der WM in Katar

Der deutsche WM-Kader steht. Am Donnerstag hat Bundestrainer Hansi Flick im DFB-Campus in Frankfurt am Main sein Team für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar bekanntgegeben. Angeführt wird das 26 Spieler umfassende Aufgebot von Kapitän Manuel Neuer, der Weltmeister von 2014 nimmt in Katar an seiner vierten WM-Endrunde teil. Neu im Kader der Nationalmannschaft sind die Angreifer Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und Niclas Füllkrug von Werder Bremen. Außerdem kehrt Weltmeister Mario Götze von Eintracht Frankfurt zurück in das DFB-Team.

Seit heute steht auch fest, mit welchen Rückennummern die Nationalspieler bei der WM auflaufen werden. Von 1 bis 26 – das sind sie.

Das sind die deutschen Rückennummern

1 – Manuel Neuer

2 – Antonio Rüdiger

3 – David Raum

4 – Matthias Ginter

5 – Thilo Kehrer

6 – Joshua Kimmich

7 – Kai Havertz

8 – Leon Goretzka

9 – Niclas Füllkrug

10 – Serge Gnabry

11 – Mario Götze

12 – Kevin Trapp

13 – Thomas Müller

14 – Jamal Musiala

15 – Niklas Süle

16 – Lukas Klostermann

17 – Julian Brandt

18 – Jonas Hofmann

19 – Leroy Sané

20 – Christian Günter

21 – Ilkay Gündogan

22 – Marc-André ter Stegen

23 – Nico Schlotterbeck

24 – Karim Adeyemi

25 – Armel Bella Kotchap

26 – Youssoufa Moukoko

Das DFB-Team wird am kommenden Montag von Frankfurt aus in den Oman abreisen. Im finalen Länderspiel vor Beginn der WM trifft die Nationalmannschaft am 16. November (ab 18 Uhr MEZ, live bei RTL) in Maskat auf den Oman. Nach der Weiterreise in die katarische Hauptstadt Doha am 17. November startet die deutsche Nationalmannschaft am 23. November (ab 14 Uhr MEZ, live in der ARD und bei MagentaTV) mit dem Auftaktspiel in der Gruppe E im Khalifa-International-Stadion in ar-Rayyan gegen Japan in die WM. Es folgt das Duell mit Spanien am 27. November (ab 20 Uhr MEZ, live im ZDF und bei MagentaTV) im Al-Bayt-Stadion in al-Chaur. Am 1. Dezember (ab 20 Uhr MEZ, live in der ARD und bei MagentaTV) steht das abschließende Vorrundenspiel abermals im Al-Bayt-Stadion gegen Costa Rica an.

[al]