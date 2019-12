Volunteers zur EURO 2020: Freiwillige vor!

Wie so viele Sport-Events ist auch die paneuropäische EURO 2020 auf Volunteers angewiesen. Etwa 1000 sollen bei den vier Spielen in München dazu beitragen, dass es für alle Beteiligten besondere Erlebnisse werden. DFB.de war beim "Casting" mit dabei.

Natascha Rahnfeld-Wolters ist entspannt. Man merkt der 52 Jahre alten Hannoveranerin nicht an, dass sie sich in wenigen Minuten um eine der spannendsten Aufgaben des kommenden Jahres bewirbt. Sie steht vor dem Eingang "Welcome Zone Süd" der Allianz Arena in München und wartet auf den Einlass. Sie wird sich als Volunteer für die UEFA EURO 2020 vorstellen als eine von 1400 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dazu in München vorstellen und den Fragen speziell geschulter Interviewer unterziehen. Weit mehr als 2000 Bewerbungen sind beim Volunteer Team der DFB EURO GmbH eingetroffen, daraus werden etwa 1000 ausgesucht, die als freundliche Botschafter der ersten paneuropäischen Europameisterschaft die Gäste aus München, Deutschland und der Welt begrüßen und unterstützen.

Auch Celia Šašić ist gut gelaunt. Die 31-Jährige, Europameisterin mit den DFB-Frauen 2009 und 2013 sowie "Europas Fußballerin des Jahres" 2015, hat in der DFB EURO GmbH die Aufgabe als Special Advisor übernommen. Zudem ist sie die Botschafterin des Volunteer-Programms zur EURO 2020 und wird in dieser Funktion die noch ahnungslose Natascha Rahnfeld-Wolters in wenigen Minuten ebenfalls befragen. "Hallo, ich bin Celia", sagt sie, geht auf die Bewerberin zu und schüttelt ihr die Hand. "Hallo, ich bin Natascha. Nehmt ihr mich mit rein?" Die Tür öffnet sich und ein Aufzug bringt die beiden in den vierten Stock der Allianz Arena.

"Celia ist für uns die perfekte Botschafterin"

"Welcome to Munich! O‘zapft is!" steht auf einem Teppich, der die Besucher in den Büroräumen der DFB EURO GmbH begrüßt. Anfang des Jahres ist die Tochtergesellschaft des DFB hier eingezogen. Die Türen stehen offen, das Team empfängt die Gäste freundlich. Corinna Mergner ist die Leiterin des Volunteer-Programms zur EURO 2020. Die Oberfränkin hat nach ihrem Studium von 2007 bis zum Beginn ihrer Tätigkeit für die EURO 2020 im November 2018 für den Bayerischen Fußball-Verband gearbeitet: mehr als sechs Jahre als Geschäftsstellenleiterin für den Bezirk Unterfranken in Würzburg, ab 2014 als Verantwortliche für Events und Kampagnen in der Hauptgeschäftsstelle in München.

"Herzlich willkommen", sagt Corinna und gibt Natascha die Hand. Celia wird herzlich begrüßt, die beiden Frauen kennen sich bereits seit ein paar Monaten. "Celia wird dich heute bei deinem Gespräch begleiten", sagt Corinna und Natascha wird davon – natürlich – positiv überrascht: "Das ist ja toll! So etwas hat man ja nicht jeden Tag." Corinna erklärt der Bewerberin die Rolle von Celia und sagt: "Celia ist für uns die perfekte Botschafterin. Sie bringt eine tolle Geschichte im Fußball mit. Wir haben sie aber auch kennengelernt als eine wunderbare Gesprächspartnerin, die sich ehrlich für unsere Themen interessiert, sich aktiv einbringt und uns bei allen möglichen Anliegen unterstützt."

Bewerber mit Turniererfahrung

Ortswechsel: Natascha und Celia gehen in das erste Büro neben der Eingangstür. Der Ausblick ist beeindruckend. Denn durch die Luftkissen der Allianz Arena, die an Spieltagen in Rot und Weiß für den FC Bayern München und zur Bewerbung der EURO in Schwarz-Rot-Gold mit einer Europa-Fahne inklusive Sternen erstrahlen, sieht man die bayerische Landeshauptstadt, die Berge im Hintergrund und die Esplanade, den Weg zur Allianz Arena, über die an Spieltagen Tausende in die Heimspielstätte des deutschen Rekordmeisters pilgern.

Das Volunteer-Team in München ist perfekt organisiert: Zwei Interviewer nehmen an den Gesprächen mit den Kandidatinnen und Kandidaten teil. Einer fragt, einer notiert auf einem für alle Bewerber gleichen Dokument die Antworten der Teilnehmer. Bis zu 20 Interviews stehen für die Gesprächsleiter pro Tag auf dem Programm. Der Ablauf ist dabei immer gleich: Zunächst wird ein Foto der Volunteer-Anwärter gemacht. Dann wird das Interview geführt. Eine Anprobe der Uniform, mit der alle freiwilligen Helfer ausgestattet werden, bildet den Abschluss des Prozesses.

Nataschas Gesprächspartner ist Alexander Grimm. Der 28-Jährige kommt aus Erding und ist im "normalen Leben" Projektleiter für Luftverkehrsmanagement und das EU-Forschungsprogramm SESAR am Flughafen München. In seiner Freizeit ist er ein begeisterter Volunteer bei Sport-Großveranstaltungen und hat Erfahrungen unter anderem bei den European Athletic Championships 2014 in Zürich, 2016 in Amsterdam und 2018 in Berlin gesammelt. Zudem war er bei der IHF Handball-WM in München im Einsatz. Sein Kollege Fabian Müske ist 20 Jahre alt, kommt aus München und studiert Sportmanagement an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning. Er ist aktiver Fußballer, steht beim Bezirksligisten FC Schwabing im Tor. Er hat als Volunteer bei Spielen der Nationalmannschaften der Frauen und Männer mitgewirkt.

"Ich mache das ja nicht für Geld, sondern für die Erfahrungen"

Es ist 11.56 Uhr. Alexander gibt einen Überblick zur EURO 2020 als Event. Celia ergänzt: "Ich werde zuhören, möchte aber auch viel über dich und deine Motivation erfahren." Natascha erzählt von ihren Volunteer-Erfahrungen bei Hannover 96, sowie verschiedenen Sportfesten, Triathlons und Marathons. Dass die Volunteers für ihren Einsatz keine finanzielle Gegenleistung erhalten, ist für sie nichts Neues: "Ich mache das ja nicht für Geld, sondern für die Erfahrungen." Mit dem Team der Niedersachsen hat die Wirtschafts-Informatikerin auch schon bei zwei Frauen-Länderspielen in Osnabrück mitgeholfen und sich sogar einen eigenen "Ehrenamts-Lebenslauf" erstellt.

Für den kommenden Sommer plant sie mit ihrem Mann einen Urlaub in Bayern und ist daher im EM-Zeitraum zeitlich kaum eingeschränkt. Auch den Englisch-Test besteht sie mit Bravour. Celia hört aufmerksam zu, lächelt der Kandidatin immer wieder aufmunternd zu. Dann fragt sie: "Mich würde deine grundsätzliche Motivation interessieren. Was ist dein Antrieb?" Die Antwort: "Ich möchte einfach mithelfen. Dabei muss ich noch nicht mal das Spiel sehen. Je größer das Event, desto größer die Herausforderung. Dieses Gefühl, etwas zu so einem großen Ereignis beitragen zu können und die Wertschätzung dieses Engagements – das ist unsere Belohnung."

"Wir haben ein tolles Team und überragende Bewerber"

Die Voraussetzungen sind gut, dass Natascha mit ihren Fähigkeiten am Ende im "Spectator Service" eingesetzt wird, für den sie sich beworben hat. Bis Ende Januar des kommenden Jahres kommt die Zu- oder Absage per E-Mail. Im April findet in München die Kick-Off-Veranstaltung statt. Es schließen sich die Schulungen an und danach beginnt der Einsatzzeitraum – das größte Fest des europäischen Fußballs –, bevor am 4. Juli 2020 die Dankes-Party für alle Volunteers steigt. Auch Celia Šašić wird dann wieder mit dabei sein.

Das Team hat einen guten Eindruck von Natascha gewonnen. Celia nimmt gleich am nächsten Interview mit einem 59 Jahre alten Bewerber aus Leipzig teil. Als sie am Nachmittag das Büro in der Allianz Arena verlässt, ist sie begeistert von den Eindrücken des Tages: "Wir haben ein tolles Team und überragende Bewerber. Alle Besucher können sich auf ein tolles Erlebnis bei der EURO 2020 freuen. Und unsere Volunteers werden sich leidenschaftlich dafür einsetzen, dass wir unsere Gäste freundlich und mit offenen Armen empfangen."

[mg]