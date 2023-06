"One Year To Go"-Event in Dortmund: Tolles Rahmenprogramm für 100 Volunteers

Volunteer-Programm: Mehr als 10.000 Anmeldungen am ersten Tag

Schon einen Tag nach der offiziellen Öffnung der Bewerbungsplattform haben sich mehr als 10.000 Personen für das Volunteer-Programm zur UEFA EURO 2024 registriert. Beim gestrigen "One Year To Go" in Dortmund wurde die Bewerbungsphase gestartet. Insgesamt werden 16.000 Volunteers in einem gemeinsamen Programm der UEFA und den Host Cities benötigt. Die hohe Zahl der Anmeldungen ist ein Indiz für die gute Zusammenarbeit zwischen den Städten und der EURO 2024 GmbH.

Zum Auftakt wurde aber nicht nur die Plattform geöffnet: Am Nachmittag wurde für rund 100 anwesende Volunteers ein tolles Rahmenprogramm mit Neunmeterschießen, Museumstour, Volunteer-Quiz, Freestyle-Work und einer Fotomöglichkeit organisiert. Und am Abend wurde im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit einem Live-Event der offizielle Startschuss gefeiert. 100 Volunteers standen im Zentrum der Live-Übertragung auf DFB-TV, bei der sich alles um das Thema Volunteers und Ehrenamt im Speziellen drehte. Unter ihnen auch die Volunteer-Bewerberin Nr. 1: Fendin Ajani aus Dortmund war die Erste, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ihre Bewerbung einreichte und wurde kurzerhand am Veranstaltungstag in das Deutsche Fußballmuseum eingeladen. "Ich freue mich auf viele tolle Erlebnisse und Erfahrungen, von denen ich irgendwann noch meinen Kindern erzählen kann", sagte die 19-Jährige.

Celia Šašić: "Volunteers die wahren Botschafter*innen des Turniers"

In verschiedenen Gesprächen mit den Gästen auf der Bühne wurde eines klar: "Für eine erfolgreiche UEFA EURO 2024 brauchen wir die tatkräftige Unterstützung der Volunteers. Sie sind die wahren Botschafter und Botschafterinnen des Turniers", erklärte Celia Šašić, Botschafterin der UEFA EURO 2024 und DFB-Vizepräsidentin für Vielfalt und Diversität. Ein Highlight des Abends waren Grußbotschaften der Nationalmannschaft. Emre Can, Jonas Hofmann und Niclas Füllkrug richteten motivierende Worte an alle Volunteers. Neben Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal sowie NRW-Staatssekretärin Andrea Milz, waren auch die Host City-Botschafter Annike Krahn und Roman Weidenfaller, sowie Alen Terzic, Bruder von BVB-Trainer Edin Terzic und während der WM 2006 im Volunteer-Bereich für Team Services in Dortmund eingesetzt, vor Ort.

Die Volunteers dürfen sich beim Turnier zudem auf einen tollen Partner an ihrer Seite freuen. Mit der ERGO Group AG wurde in Dortmund der offizielle Presenting Partner des Volunteer-Programms der UEFA EURO 2024 präsentiert. Dr. Lena Lindemann, Arbeitsdirektorin und Vorstandsmitglied, unterstrich die Freude, als "offizieller nationaler Partner" das Volunteer-Programm unterstützen zu dürfen. Und sie berichtete lebhaft von ihren eigenen Erfahrungen als Volunteer während der WM 2006, wo sie in Gelsenkirchen im Medienbereich arbeitete. Eine damalige Begegnung mit Portugals Fußball-Idol Luis Figo ist bis heute tief in ihrer Erinnerung verankert.

Mehr Infos zum Volunteer-Programm gibt es unter euro2024volunteers.com oder auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und Facebook.

[dfb]