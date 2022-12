Volunteer-Logo der UEFA EURO 2024 in Deutschland veröffentlicht

Zum internationalen Tag des Ehrenamtes präsentieren UEFA und EUR0 2024 GmbH das Logo für das Volunteer-Programm. Auch der Countdown für die Eröffnung des Bewerber-Portals läuft: Der Startschuss für alle Interessenten fällt am 14. Juni 2023 – genau ein Jahr vor Anpfiff der UEFA EURO 2024 in Deutschland.

Das zukünftige "Markenzeichen" der ehrenamtlichen Helfer/-innen der UEFA EURO 2024 ergänzt getreu dem offiziellen Turnier-Motto "United by Football. Vereint im Herzen Europas" mit einem bunten, vielfältigen Design die Markenwelt des Turniers. Erstmals führen die UEFA und die zehn Host Cities ein gemeinsames Volunteer-Programm durch: 16.000 Freiwillige bilden mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz die Basis für ein erfolgreiches Turnier.

"Das Ehrenamt ist das Fundament der EURO. Wir freuen uns über die Hilfe von 16.000 Volunteers, die nicht nur das Gelingen der EURO ermöglichen, sondern als sympathische, engagierte Gastgeberinnen und Gastgeber wahrgenommen werden. Wir möchten sie mit einem eigenen Logo ehren, das unsere tiefe Wertschätzung ausdrückt. Wir bedanken uns bei den Volunteers und hoffen, dass wir ihnen auch in Zukunft in ehrenamtlichen Funktionen begegnen werden. Denn ohne Ehrenamt ist der Fußball, wie wir ihn lieben, nicht möglich.", so Philipp Lahm, Turnierdirektor der UEFA EURO 2024.

"Wir heißen alle willkommen"

Das Design des Logos ist wie traditionell bei UEFA-Turnieren an das "V" im Wort "Volunteer" angelehnt. Zudem steht es symbolisch mit offenen Armen für die positive Atmosphäre und Willkommenskultur der UEFA EURO 2024.

DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität und zugleich Botschafterin der UEFA EURO 2024, Celia Šašić, ergänzt: "Das bunte Logo bildet die Vielfalt der Menschen ab, die uns ehrenamtlich unterstützen. Wir heißen alle willkommen, egal welcher Herkunft sie sind, welche Hautfarbe sie haben, woran sie glauben und wen sie lieben. Die Buntheit unserer Volunteers ist ein Bild unserer Gesellschaft, auf das wir stolz sind und das wir der ganzen Welt zeigen wollen: Wir wollen in Freiheit und Frieden leben, so wie das unseren Werten entspricht. Danke an alle, die das repräsentieren. Danke an alle, die uns unterstützen."

Die UEFA EURO 2024 wird ein Fest für Volunteers: insgesamt werden in einem gemeinsamen Programm mit der UEFA und den zehn Host Cities 16.000 Volunteers gesucht. Dabei wird versucht, die Stärken und Vorlieben der Bewerber/-innen bestmöglich einzusetzen: Es werden auch Bewerbungen auf konkrete Positionen ermöglicht, beispielsweise Akkreditierung, Event Transport oder Zuschauerservices. Die Bewerbung erfolgt ab 14. Juni 2023 über eine separate Bewerberplattform inkl. Interview- und Auswahlprozess.

Bereits jetzt kann man sich aber als Interessent/-in unverbindlich vorregistrieren:

https://www.dfb.de/die-mannschaft/euro-2024/volunteers

[dfb]