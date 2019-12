Volles Programm: Festtagsstimmung rund um die Commerzbank-Arena

In Mönchengladbach hatten die deutschen Fans mit der erfolgreichen Qualifikation zur EURO 2020 schon einiges zu feiern. Das soll in Frankfurt gegen Nordirland am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im Fan Club-Radio und bei RTL) nahtlos so weitergehen. Damit die Stimmung rund um die Commerzbank-Arena in Frankfurt so festlich wie möglich wird, hat der Fan Club Nationalmannschaft ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Dazu beitragen wird der 74er-Weltmeister Bernd Hölzenbein. Das prominente Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft wird im Fan Club-Zelt vorbeischauen und sich ausreichend Zeit für die angereisten deutschen Anhänger nehmen. Pünktlich zur Zeltöffnung ab 18.45 Uhr ist die Frankfurt-Legende am Sommerweg hinter der Haupttribüne in der Fan Club-Behausung anzutreffen.

Der Weihnachtsmann kommt nach Frankfurt

Für Festtagsstimmung im November wird der Coca-Cola-Weihnachts-Truck sorgen, der einen Halt an der Commerzbank-Arena macht. Der Weihnachtsmann persönlich lässt es sich nicht nehmen, mit nach Frankfurt zu reisen und nimmt alle Wünsche nach drei Punkten oder einer erfolgreichen EURO 2020 entgegen. Ob sich die Bitten der deutschen Fans erfüllen, kann er zwar nicht versprechen, aber ein Erinnerungsstück an die Weihnachtsmann-Begegnung in Form eines ausgedruckten Fotos vor Ort ist garantiert.

Auch der Fan Club-Bus macht in Frankfurt einen Zwischenstopp. Hinter der Haupttribüne gibt es für Fans jede Menge schwarz-rot-goldene Give-Aways. Ab 19 Uhr wird hier außerdem das brandneue Heimtrikot unserer Nationalmannschaft verlost. Maskottchen Paule wird ebenfalls am Bus erwartet und wird für Selfies zur Verfügung stehen. Außerdem hat unser Fan Club-Team vor Ort ein offenes Ohr für Fragen und Anliegen.

Coke4free, Pins und prominente Mitglieder

Die beliebten Spieltag-Pins werden auch in Frankfurt wieder im Fan Club-Zelt angeboten. Die Souvenirs können für eine Spende ab einem Euro erworben werden. Die gesammelte Summe kommt dem Verein "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V." zugute. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Vereins ist mit Infomaterial vor Ort.

Wer sich bei den kühlen Temperaturn etwas aufwärmen möchte, ist in der Coca-Cola-Gaming-Ecke gut aufgehoben. Für gewöhnlich geht es hier am Tischkicker oder an der Playstation heiß her. Unser Gründungspartner Coca-Cola sponsert auch in Frankfurt allen Gästen im Zelt zahlreiche Freigetränke so lange der Vorrat reicht.

In der Halbzeitpause dürfen wir im Stadion zwei neue prominente Mitglieder in unseren Reihen willkommen heißen. Uwe Bein, Weltmeister von 1990, und Baseball-Profi Max Kepler werden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Im Anschluss folgen die letzten 45 Länderspielminuten in diesem Kalenderjahr.

[jh]