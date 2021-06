Vogel und Rorsted besuchen DFB-Training

Strahlender Sonnenschein über dem Base Camp in Herzogenaurach, hochkonzentrierte Arbeit bei der deutschen Nationalmannschaft: Nach der Regeneration mit Ergometer, Dehnübungen und leichtem Training für die Ersatzspieler, die am Dienstag beim 0:1 zum EM-Gruppenauftakt gegen Frankreich nicht zum Zug gekommen sind, befindet sich das DFB-Team in der intensiven Vorbereitung auf das Portugal-Spiel am Samstag (ab 18 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) in München.

Beim Vormittagstraining am heutigen Donnerstag schauten dabei zwei prominente Unterstützer im Adi-Dassler-Stadion vorbei: Die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel und adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted besuchten die Einheit.

Die nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Vogel war bereits 2018 bei der Nationalmannschaft zu Gast gewesen. "Das war schon ein bewegender Abend", hatte Thomas Müller danach berichtet, Kapitän Manuel Neuer die fußballbegeisterte Olympionikin als "große Persönlichkeit" und "tolle Kämpferin" bezeichnet. Für Kasper Rorsted war es im Adi-Dassler-Stadion eine Art "Heimspiel". Die Nationalmannschaft hat beim DFB-Partner adidas in der "World of Sports" ihr Teamquartier während der EURO bezogen.