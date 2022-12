Vizeeuropameisterinnen als "Team des Jahres 2022" nominiert

Die Gala zur Wahl "Sportler des Jahres" am Sonntagabend (ab 22.15 Uhr relive im ZDF) gehört seit Jahrzehnten zum festen Inventar des sportlichen Jahresausklangs. Auch in diesem Jahr wird sich im Kurhaus Baden-Baden wieder die Sportelite Deutschlands versammeln, um ihre Besten zu feiern. Zu diesen Besten zählt in diesem Jahr auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Sie hatte sich durch ihr begeisterndes Auftreten bei der Europameisterschaft in England im Sommer in das Herz vieler Deutscher gespielt. Bei der Gala küren deutsche Sportjournalisten in den Kategorien Sportler, Sportlerin, Newcomer und Mannschaft des Jahres, die Sportler*innen, die über das Jahr ausgesprochen erfolgreich waren, aber auch durch Haltung und Charakter aufgefallen sind.

Das letzte DFB-Team, dass sich Mannschaft des Jahres nennen durfte, waren die Weltmeister von Rio 2014. Der letzte Triumph einer Frauen-Nationalmannschaft liegt mit dem Jahr 2009 noch länger zurück. Auch hier stand im Vorfeld der Wahl eine Europameisterschaft an. Damals konnte die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid den Titel im Finale gegen England nach Deutschland holen. Und auch wenn in diesem Jahr die Engländerinnen im Endspiel das glücklichere Ende für sich hatten, gab der Auftritt des DFB-Teams dem deutschen Frauenfußball großen Auftrieb. Zuschauerrekorde in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, der neue TV-Vertrag und reger Zulauf im Amateurbereich sind Indizien dafür.

Martina Voss-Tecklenburg: "Ein ganz besonderes Jahr"

Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Wir freuen uns sehr über die Nominierung zur Mannschaft des Jahres und auf die Gala am Sonntag in Baden-Baden. Ganz unabhängig davon, ob wir ausgezeichnet werden oder nicht, bin ich schon jetzt unglaublich stolz darauf, was die gesamte Mannschaft, unser Trainer*innenteam sowie das Team hinter dem Team 2022 geleistet haben. Es liegt ein ganz besonderes Jahr hinter uns, in dem wir viele Menschen mit unserem Auftreten auf und neben dem Platz begeistern und erreichen konnten. Das ist der größte Gewinn!“

Aus der Riege der Vizeeuropameisterinnen werden einige Vertreterinnen vor Ort sein: Kapitänin Alexandra Popp, Svenja Huth und Lena Oberdorf, die beste junge Spielerin der Europameisterschaft. Auch Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch, Assistenztrainerin Britta Carlson und Torwarttrainer Michael Fuchs vertreten den DFB.

[lh]