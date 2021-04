Virtuelles Meet & Greet mit unseren DFB-Frauen gewinnen

Fans unserer DFB-Frauen aufgepasst: Ihr habt wieder die Chance eure Heldinnen näher kennenzulernen. Im Vorfeld der Länderspiele gegen Australien (10. April, ab 16.10 Uhr live in der ARD) und Norwegen (13. April, ab 16 Uhr live im ZDF) verlost der Fan Club Nationalmannschaft ein digitales Meet & Greet mit einer Nationalspielerin.

Hier geht's zur Teilnahme .

Wenn das Glück auf deiner Seite ist, wirst du am 7. April mit einer unserer DFB-Kickerinnen per Videoschalte verbunden. Dann bist du an der Reihe, denn du stellst die Fragen! Ob zum Leben als Profi-Fußballerin, die Ziele mit der Nationalmannschaft oder Themen abseits des Rasens. Du gestaltest dein Meet & Greet! Unter allen Teilnehmer*innen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Einsendeschluss ist der 5. April 2021. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht viel Glück!

[jh]