Virtuelles Fernduell zwischen Sand und Jena

Ohne die aktuell anhaltende Corona-Krise hätte am kommenden Wochenende eigentlich der vorletzte Saisonspieltag in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga stattgefunden. Dabei wäre es unter anderem zur Begegnung des SC Sand mit dem FF USV Jena gekommen. Doch die geltenden Pandemiebeschränkungen machen ein direktes Kräftemessen auf dem Rasen unmöglich. Deshalb haben sich beide Mannschaften etwas Besonderes einfallen lassen: Sie verabreden sich am kommenden Sonntag (ab 14 Uhr) zum virtuellen "11-Freundinnen-Fernduell".

Statt im Stadion werden sich dann jeweils elf Spielerinnen einzeln in fußballerischen Disziplinen mit Videoschalten messen. "Trotz der gut fünfhundert Kilometer Entfernung zwischen Sand und Jena wollen wir zeigen, dass wir als blau-weiße Vereine in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga in diesen Zeiten zusammenhalten und dieses Projekt für den guten Zweck gemeinsam vorantreiben", sagt Sylvia Arnold, Initiatorin des Wettbewerbs und Zwillingsschwester der Jena-Kapitänin Julia Arnold.

Zuschauer können das Spiel über die sozialen Kanäle der beiden Klubs live mitverfolgen. "Niemand weiß vorher, wie es ausgehen wird", sagt Arnold, "die Zuschauer dürfen sich auf einen spannenden Nachmittag freuen".