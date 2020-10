Virtueller Fan-tastic Moment zu gewinnen

Mit welcher Musik stimmt sich eigentlich unsere Frauen-Nationalmannschaft auf den kommenden Gegner ein? Und wer ist der Kabinen-DJ? Und wie sieht überhaupt der Alltag einer Nationalspielerin abseits des Platzes aus? Wenn dir ähnliche Fragen auf den Lippen brennen, hat der Fan Club Nationalmannschaft genau das Richtige für dich. Wir verlosen im Rahmen des Länderspiels gegen England (Dienstag, ab 16 Uhr, live in der ARD) ein digitales Meet & Greet mit einer Nationalspielerin.

Mit ein bisschen Glück wirst du dann an diesem Freitag, 23. Oktober 2020, eine Nationalspielerin kennenlernen. Und die Gesprächsthemen bestimmst du selbst. Frage alles, was dich schon immer am Leben einer Nationalspielerin interessiert hat. Kostprobe gefällig? Dann kannst du dir hier anschauen, wie ein virtueller Fan-tastic Moment aussehen kann. Einsendeschluss ist bereits am Donnerstag, 22. Oktober 2020, 12 Uhr. Wir drücken allen Teilnehmern fest die Daumen!

[jh]