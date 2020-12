Virtueller Austausch der AG Fankulturen

Die AG Fankulturen ist in dieser Woche zu ihrem 18. Austausch zusammengekommen. In der letzten Sitzung dieses Jahres diskutierten die Teilnehmer*innen unter anderem über die Inhalte und Ideen des Papiers "Fußball als Publikumssport", welches eine Arbeitsgruppe eines übergeordneten Fan-Zusammenschlusses zur Zukunft des Profifußballs - neben drei weiteren Arbeitspapieren – in den vergangenen Monaten verfasst hat.

Nachdem die Kernpunkte des Arbeitspapiers stellvertretend durch eine Vertreterin der Interessensgemeinschaft "Unsere Kurve" vorgestellt wurden, fand dazu eine Diskussion innerhalb der AG Fankulturen statt. Die AG verständigte sich darauf, den begonnenen Austausch darüber fortzusetzen und verschiedene Ideen im neuen Jahr zukunftsgerichtet zu beleuchten.

Konstruktive Zusammenarbeit

Darüber hinaus berichteten die in die "Taskforce Zukunft Profifußball" eingebundenen Vertreter*innen der AG Fankulturen über konstruktive Zusammenarbeit in den bisherigen Sitzungen der Arbeitsgruppen, ohne dabei vorwegnehmend auf konkrete Inhalte einzugehen.

Der seit 2016 bestehende Austausch in der AG Fankulturen findet unter regelmäßiger Teilnahme der Spitzen von DFB und DFL in der Regel viermal im Jahr statt. Mitglieder der AG Fankulturen sind die Bundessprecher*innen der Fanbeauftragten, die Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG), Unsere Kurve e.V., der Fan Club Nationalmannschaft, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG), "F_in Netzwerk Frauen im Fußball", die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und Queer Football Fanclubs (QFF).

