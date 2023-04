Virtuelle Fortbildung Fußballmedizin: Jetzt anmelden

Das Medizinische Zentrum der DFB-Akademie veranstaltet im Nachgang an das erfolgreich durchgeführte UEFA Medical Symposium die 9. Edition der digitalen Fortbildung Fußballmedizin, welche zum ersten Mal ausschließlich in Englisch stattfindet. Vom 10. bis 12. Mai geben zahlreiche namhafte internationale Referent*innen Einblicke in aktuelle Themen der Fußballmedizin. Alle sportaffinen Ärzt*innen und Physiotherapeut*innen sind herzlich eingeladen, an der digitalen Konferenz teilzunehmen.

Die „Fortbildung Fußballmedizin“ wird erneut über den DFB-Online Campus gestreamt. Die Seminare sind jeweils in den frühen Abendstunden (Mittwoch: 17.00 – 20.00 Uhr, Donnerstag: 17.00 – 20.00 Uhr, Freitag: 17.00 - 20.00 Uhr) angesetzt. Der Fokus liegt dabei auf den drei Themenschwerpunkten Notfälle in der Fußballmedizin, allgemeine Fußballmedizin und orthopädische Fußballmedizin.

Aktuelle Erkenntnisse aus der Fußballmedizin

Das Medizinische Zentrum der DFB-Akademie unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Hauser verfolgt das Ziel, Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen im Rahmen der Fußballmedizin zu verschaffen, anzuwenden und weiterzuvermitteln. Dabei erfolgt die Wissensvermittlung in unterschiedlichen Formaten. Eines der Formate ist die "Fortbildung Fußballmedizin", die von der Landesärztekammer Hessen als Fortbildung anerkannt ist, zweimal jährlich stattfindet und nach drei Teilnahmen plus einem Abschlusstest mit einem Zertifikat "Fußballmedizin" abgeschlossen werden kann.

"Die Fußballmedizin hat sich in den letzten Jahren stark internationalisiert. Dies bezieht sich nicht nur auf die Forschung, die schon immer übernational war, sondern auch auf die Gemeinschaft der im Fußballsport tätigen Sportmediziner. Daher soll unsere Fortbildungsveranstaltung nun einem größeren Kreis von interessierten Kolleg*innen angeboten werden“, sagt Hauser über die virtuelle Fortbildung.

Geleitet und moderiert wird die Veranstaltung von Prof. Tim Meyer und Prof. Werner Krutsch. Des Weiteren bietet die Fortbildung nationale und internationale Referent*innen aus Wissenschaft und (Fußball)Praxis, Einblicke zu aktuellen (fußball-)medizinischen Themen. Unter anderem nehmen an der Fortbildung spannende Gäste, wie Prof. Dr. Christian Fink, Prof. Dr. Guido Pieles, Prof. Dr. Dr. Claus Reinsberger, Prof. Dr. Dr. Sören Becker, Prof. Dr. med. Dr. iur. Heiko Striegel, Dr. Christian Klein, Univ.-Prof. Dr. med. Ulrich Stöckle und Prof. Dr. Katrin Eichler teil.

Teilnahme

Die Teilnahmegebühr für die Fortbildung Fußballmedizin beträgt 250,-- € netto zzgl. MwSt. Dieser Preis beinhaltet die Schulungsgebühr und den Zugang zum Online-Campus, der die Online-Veranstaltung technisch ermöglicht. Die Fortbildung ist sowohl von der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) sowie vom DOSB als Fortbildung anerkannt. Demnach werden 10 Fortbildungspunkte (LÄKH) sowie 8 Fortbildungspunkte für die Verlängerung der DOSB Physiotherapie-Lizenz vergeben.

Anmeldungen für die Fortbildung sind bis Freitag, 05. Mai 2023, 16:00 Uhr, möglich. Hier geht es zur Anmeldung.

