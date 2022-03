Vincent Manuba: "Jedes Spiel im DFB-Trikot ist etwas Besonderes"

Bereits vor dem letzten Qualifikationsspiel in Schottland sicherte sich die deutsche U 17-Nationalmannschaft einen Startplatz für die Europameisterschaft im Sommer. Beim entscheidenden 4:0-Sieg gegen Schottland stand der 16 Jahre alte Vincent Manuba in der Startelf. Der Rechtsverteidiger vom FC Bayern München verrät im DFB.de-Interview, wie die Mannschaft die frühzeitige Qualifikation geschafft hat und was es mit dem eigenen Lied der U 17-Auswahl auf sich hat.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zur vorzeitigen EM-Qualifikation. Nach den beiden Freundschaftsspielen gegen die Türkei im November haben Sie gegen Schottland nun auch Ihr erstes Pflichtspiel im DFB-Trikot bestritten. Wie hat sich das für Sie angefühlt?

Vincent Manuba: Es ist etwas ganz Besonderes, für die Nationalmannschaft zu spielen. Hier spielt man wirklich mit den besten Spielern aus dem eigenen Land gegen die besten aus den anderen Ländern. Deswegen spürt man auch eine besondere Vorfreude und ein bisschen Anspannung.

DFB.de: Wie bewerten Sie die Leistung Ihrer Mannschaft beim 4:0-Sieg gegen den Gastgeber Schottland?

Manuba: Als Mannschaft konnten wir wirklich überzeugen. Wir haben uns vor dem Spiel einige Dinge vorgenommen und wussten, was auf uns zukommt. Das konnten wir dann auch auf dem Platz umsetzen. Daher sind wir mit dem Resultat zufrieden. Mit Dennis Seimen hatten wir natürlich einen guten Torwart, der uns das ein oder andere Mal gerettet hat. So konnten wir die Null halten. Das war uns ganz wichtig.

DFB.de: Durch die Niederlage der Tschechen gegen Georgien ist Ihnen der Gruppensieg bereits sicher. Wie haben Sie diese Nachrichten aufgenommen?

Manuba: Es gab keine Liveübertragung, deshalb haben manche das Spiel per Liveticker verfolgt. Am Anfang haben wir nur gehört, dass Georgien 1:0 führt. Danach ist jedoch der Ausgleichstreffer gefallen. Als das Spiel dann aber 2:1 für Georgien ausgegangen ist, hat sich natürlich jeder unglaublich gefreut. Die Stimmung in der Mannschaft war dadurch nochmal gelöster. Eine Europameisterschaft ist für uns Spieler etwas Neues und Besonderes. So etwas erlebt man nicht oft in seinem Leben. Deshalb freuen wir uns alle extrem darauf und hoffen, dass wir in Israel unsere Leistung abrufen werden, um zu zeigen, wie gut wir als Mannschaft funktionieren.

DFB.de: Sie sind einer von vier Bayern-Spieler in der U 17-Auswahl des DFB. Inwieweit ist es hilfreich, die eigenen Teamkollegen in der Nationalmannschaft zu haben?

Manuba: Es ist natürlich cool, weil du von Anfang an ein paar Spieler in der Nationalmannschaft gut kennst. Gerade wenn man wie ich noch nicht so oft dabei war. Man findet sich dadurch auch schneller zurecht und die eigenen Teamkollegen helfen einem, aber sobald man dann bei der Mannschaft ist, findet man auch sehr schnell neue Freunde. Es gibt keine Grüppchenbildung nach Vereinen. Die Jungs sind alle sehr nett und offen. Es ist wirklich spannend, mal mit anderen Spielern zu sprechen und zu hören, wie das bei denen im Verein so ist.

DFB.de: Vor der Reise nach Schottland haben Sie sich zu einem kurzen Trainingslager in Offenbach getroffen. Dabei waren Sie auch in einem Musikstudio und haben als Mannschaft ein eigenes Lied aufgenommen.

Manuba: Das stimmt, das war wirklich sehr cool. Ich glaube, dass keine andere Mannschaft ein Lied über sich selbst hat. Das macht es einzigartig. Unsere Betreuer haben sich richtig ins Zeug gelegt, dass sie uns das ermöglichen konnten. Jetzt haben wir unseren eigenen Song, mit unseren Ideen und unseren Wünschen. Ein Song, der einfach nach uns gerichtet ist. Wir sind im Trainingslager zum Musikstudio "efe Music" nach Frankfurt gefahren. Anfangs wurden wir gefragt, wer unsere Lieblingsrapper sind und welche Lieder wir gerne hören. Daraufhin hat dann Efe, der Produzent, einen Beat gesucht, auf dem anschließend der Song entstanden ist.

DFB.de: Und wer hat den Text geschrieben?

Manuba: Der Text kam ebenfalls von Efe. Wir haben uns zusammengesetzt und er hat uns gefragt, welche besonderen Momente wir in dem Lied festhalten wollen. Wir durften sogar eigene Strophen und Zeilen vorschlagen. Danach haben wir versucht, passende Reime zu finden. Den finalen Text hat Efe dann aber gemacht. Er hat da natürlich die Erfahrung. Die Inhalte des Lieds kamen jedoch größtenteils von uns Spielern. Und natürlich haben wir das Lied dann auch selbst aufgenommen. Jeder der wollte hat eine Zeile gerappt, den Refrain haben wir dann zusammen eingesungen.

DFB.de: Zurück zum Fußball: Das Ziel "EM-Qualifikation" haben Sie bereits vor dem letzten Spiel erreicht. Wie gehen Sie jetzt in die morgige Partie gegen Tschechien?

Manuba: Als Mannschaft wollen wir trotzdem jedes Spiel gewinnen. Da spielt es keine Rolle, ob wir bereits qualifiziert sind oder nicht. Wir werden gegen die besten Spieler aus Tschechien spielen. Diese Challenge nehmen wir an. Ich bin mir sicher, dass wir alle hoch motiviert auf den Platz gehen und uns in die Zweikämpfe reinwerfen werden. Jedes Spiel im DFB-Trikot ist etwas Besonderes, egal wie die Umstände sind. Persönlich freue ich mich auch schon extrem darauf. Ich hoffe einfach, wieder meine Leistung abrufen zu können und ein gutes Spiel abzuliefern.

