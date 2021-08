Viktoria gegen BVB: Pokalknüller in Berlin

Nicht erst zum Finale, sondern schon in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren geht es für die U 19 von Borussia Dortmund nach Berlin. Das Team von BVB-Trainer Mike Tullberg aus der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga muss am Sonntag (ab 11 Uhr) zum Pokalauftakt beim Nord/Nordost-Vertreter FC Viktoria 1889 Berlin antreten. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Die bisherige Saison: Nach dem Aufstieg im Sommer 2020 in die höchste deutsche U 19-Spielklasse absolvierte der FC Viktoria Berlin in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga zunächst vier Partien, ehe die Saison wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen werden musste. In der neuen Spielzeit sind die Berliner noch unbesiegt und ohne Gegentor. Im Derby zum Auftakt beim 1. FC Union Berlin sprang ein 0:0 heraus. Dem folgte nun am zurückliegenden Wochenende ein weiteres torlose Remis gegen Hannover 96. "Die Leidenschaft und der Teamspirit der Jungs hat absolut gestimmt. Das waren starke und für die neutralen Zuschauer sicher unterhaltsame Partien", zeigt sich Viktoria-Trainer Semih Keskin im Gespräch mit DFB.de nicht unzufrieden mit dem Saisonstart. In der Staffel West beginnt der Ligabetrieb wegen der geringeren Anzahl an Mannschaften erst am Wochenende um den 11. und 12. September. Im Rahmen des neu eingeführten NRW-Ligapokals war Borussia Dortmund aber schon regelmäßig im Einsatz. In vier Vierergruppen absolvierten die Mannschaften im Modus "Jeder gegen Jeden" jeweils drei Spiele. Die vier Gruppensieger stehen im Halbfinale. Nach einem 4:1 gegen den SC Preußen Münster, einem 8:0 gegen Alemannia Aachen und einem 5:3 bei Bayer 04 Leverkusen tritt der BVB in der Runde der verbliebenen vier Teams am Sonntag, 5. September (ab 11 Uhr), bei Rot-Weiss Essen an.

Die Trainer: Semih Keskin steht bereits seit Januar 2017 als Cheftrainer bei der U 19 des FC Viktoria Berlin an der Seitenlinie. Unter dem 32-Jährigen gelang im Sommer 2020 die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Am erstmaligen Aufstieg der Viktoria in die A-Junioren Bundesliga im Jahr 2015 war der gebürtige Berliner schon als Co-Trainer seines Vaters Hasan Keskin beteiligt. Auch beim Vorgängerverein Lichterfelder FC Berlin, der zur Spielzeit 2013/2014 mit dem BFC Viktoria 1889 zum FC Viktoria 1899 Berlin fusionierte, hatte das Vater-Sohn-Gespann bereits von 2010 bis 2013 zusammengearbeitet. Bei der U 19 von Borussia Dortmund steht seit Sommer 2020 Mike Tullberg in der Verantwortung. Der 35 Jahre alte Däne hatte zuvor ein Jahr lang die zweite Mannschaft der Dortmunder in der Regionalliga West betreut, kennt die West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga aber auch schon aus seiner Zeit bei der U 19 von Rot-Weiß Oberhausen (Februar 2014 bis Juni 2017). Schon als Aktiver war Tullberg für RWO am Ball (2009 bis 2011) und beendete dort auch seine Karriere. Weitere Stationen waren neben seiner Heimat Dänemark auch Italien (Reggina 1914) und Schottland (Heart of Midlothian). Vom dänischen Verein Vendsyssel (Co-Trainer) ging es 2019 zurück nach Deutschland.

Die Bilanz im DFB-Pokal: Für den FC Viktoria Berlin war der bislang jüngste Auftritt im DFB-Pokal der Junioren gleichzeitig auch eine Premiere. Die Bundeshauptstädter nahmen vor einem Jahr erstmals am Wettbewerb teil, unterlagen Borussia Mönchengladbach aus der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga erst nach Verlängerung 0:1. "Das war für uns eine Riesensache", schwärmt Trainer Keskin. "Wir haben einen echten Pokalfight abgeliefert und durch einen Distanzschuss unglücklich verloren. Auf diesem Niveau sind die Gegner gnadenlos effektiv." Aus der Startelf des damaligen Pokalspiels zählen Timo Habel, Junis Anders, Mladen Cvjetinovic und Diren-Mehmet Günay weiterhin zum Viktoria-Kader. Die U 19 von Borussia Dortmund, die bislang einmal im Pokalfinale stand (5:6 im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg im Jahr 2009) war bei zwei ihrer zurückliegenden vier Pokalteilnahmen in der ersten Runde ausgeschieden. 2017/2018 war gegen den FC Bayern München (0:1) Endstation, 2019/2020 folgte das Aus gegen RB Leipzig (1:2). In der zurückliegenden Saison setzte sich der BVB in der ersten Runde beim SV Wehen Wiesbaden aus der Hessenliga 3:0 durch. Für alle drei Treffer war Youssoufa Moukoko verantwortlich, der mittlerweile ein fester Bestandteil des Profikaders ist. Mit Ansgar Knauff gehört ein weiterer vorheriger U 19-Spieler inzwischen zum Aufgebot der ersten Mannschaft. Im Achtelfinale hätten die Dortmunder dann auf Borussia Mönchengladbach, den Erstrunden-Gegner der Berliner, treffen sollen. Wegen der Corona-Pandemie ging die Partie aber nicht mehr über die Bühne.

Die Stimmen: "Das Pokalspiel wird ein Highlight der Saison für uns. Schon in der zurückliegenden Spielzeit war der BVB unserer Wunschgegner", freut sich Viktoria-Trainer Semih Keskin auf das Aufeinandertreffen. "Wir wissen, was für ein Kaliber da auf uns zukommt und dass die Dortmunder uns alles abverlangen werden. Wir können aber ohne Druck und mit viel Selbstvertrauen auftreten. Vor einem Pokalspiel ist der Ausgang immer völlig offen." Auch bei Borussia Dortmund ist die Vorfreude groß. "Wir haben uns während der langen Vorbereitung gut entwickelt. Umso mehr wollen wir jetzt richtig loslegen", sagt BVB-Trainer Mike Tullberg gegenüber DFB.de. "Wir treffen auf einen fleißigen Gegner, eine Mentalitätsmannschaft. Für uns wird es wichtig sein, einen kühlen Kopf zu bewahren, um unsere fußballerischen Qualitäten durchzubringen."

Die personelle Situation: Dem FC Viktoria Berlin steht voraussichtlich der komplette Kader für das Pokalspiel zur Verfügung. Die zuletzt angeschlagenen Maksim Kildau (Oberschenkelzerrung) und Marwin Kruse (Muskelfaserriss) sind wieder in das Training eingestiegen. Der BVB muss auf die verletzten Nnamid Collins (Knie) und Jamie-Bynoe-Gittens (Fuß) verzichten. Hinter dem Einsatz von Göktan Gürpüz (Kopfverletzung) steht ein Fragezeichen.

[mspw]