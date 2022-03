Viktoria Berlin: Farat Toku wird Cheftrainer

Drittligist FC Viktoria 1889 Berlin hat nach der Trennung von Benedetto Muzzicato einen Nachfolger für den vakanten Posten des Cheftrainers gefunden. Der 41 Jahre alte Bochumer Farat Toku übernimmt ab sofort das Team in der 3. Liga und wird dabei von den Co-Trainern David Pietrzyk und Richard Krohn sowie Athletik-Trainer Roman Steinweg, Torwart-Trainer Marco Sejna und Physiotherapeut Javier Cordero unterstützt.

Farat Toku war von Januar 2015 bis Oktober 2019 Trainer der SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West. Zwischenzeitlich übernahm er beim ehemaligen Bundesligisten auch die Funktion des Sportlichen Leiters. Im März 2020 begann Toku die Ausbildung zum Fußball-Lehrer, die er im Mai 2021 erfolgreich abschloss.

Rocco Teichmann, Sportdirektor der Himmelblauen, erklärt: "Im Rahmen unserer Suche konnten wir aus einer Vielzahl von Bewerbern und Empfehlungen einen kleinen Kandidatenkreis formen. Erstmals in der Geschichte von Viktoria Berlin mussten wir einen Trainer mit Pro Lizenz und der damit notwendigen Qualifikation für die 3. Liga finden. Farat passt mit seinem Temperament und seinen Qualitäten optimal zu uns."

Toku: "Ich stehe für vieles, wofür der Klub auch steht"

Der neue Viktoria-Cheftrainer Farat Toku sagt: "Menschlich und fußballerisch lassen sich sehr viele Parallelen zu Viktoria Berlin ziehen. Ich stehe für vieles, wofür der Klub auch steht, und habe das Gefühl, dass es zwischen uns passt. Wir wollen jetzt fleißig sein und in den kommenden Tagen und Wochen intensiv arbeiten, um unser Ziel, den Klassenverbleib, so früh wie möglich erreichen. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung."

Toku soll bei den "Himmelblauen" den Abwärtstrend stoppen. Nach nur zwei Siegen aus den zurückliegenden 19 Partien und dem jüngsten 1:4 am Mittwoch in der Nachholpartie beim Halleschen FC beträgt der Vorsprung der Berliner auf die Abstiegszone nur noch einen Punkt. In die Saison war der Aufsteiger noch mit 17 Zählern aus den ersten acht Begegnungen gestartet und mischte lange Zeit in der Spitzengruppe mit. Die "Mission Klassenverbleib" beginnt für Toku und seine neue Mannschaft am kommenden Montag, 7. März (ab 19 Uhr), mit dem Aufsteigerduell beim Schlusslicht TSV Havelse.

