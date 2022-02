Viktoria Berlin: Benedetto Muzzicato nicht mehr Cheftrainer

Drittligist FC Viktoria Berlin und Cheftrainer Benedetto Muzzicato gehen getrennte Wege. Darauf einigten sich der 43-Jährige und die Verantwortlichen des Aufsteigers nach dem 0:2 beim SV Wehen Wiesbaden - der nächsten Niederlage nach dem 0:6 in der Nachholpartie gegen Eintracht Braunschweig. Nach nur zwei Siegen aus den zurückliegenden 17 Partien beträgt der Vorsprung der "Himmelblauen" auf die Abstiegszone - bei noch zwei Nachholspielen - nur noch einen Punkt. In die Saison waren die Berliner noch mit 17 Zählern aus acht Begegnungen gestartet.

"Wir haben die letzten Wochen gemeinsam eingehend analysiert und in den vergangenen Tagen sehr offene Gespräche geführt", so Peer Jaekel, Geschäftsführer von Viktoria Berlin. "Nach den Spielen gegen Eintracht Braunschweig und Wehen Wiesbaden sind wir einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um an die erfolgreichen Auftritte in der Hinserie anknüpfen zu können. Wir blicken auf zweieinhalb intensive Jahre zurück, sind in dieser Zeit gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen, teilen vor allem den Aufstiegserfolg des vergangenen Jahres. Unter dem Strich ist es ein Abschied, der nach dieser Zeit sehr schwerfällt."

"Ich möchte den Weg freimachen"

Benedetto Muzzicato meint: "In der aktuellen Situation möchte ich den Weg frei machen für Jemanden, der einen neuen Drive und neue Anreize in das Team bringen kann. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein nur das Beste und hoffe, dass am Ende der Klassenerhalt steht. Den hätten sich die Jungs wirklich verdient."

Bis auf Weiteres leiten die Assistenten um David Pietrzyk und Roman Steinweg das Training. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, schnellstmöglich einen Nachfolger zu präsentieren, der optimal zu uns passt", so Jaekel. "Bestenfalls soll der neue Trainer noch in der kommenden Woche übernehmen. Wir nehmen uns bei der Entscheidungsfindung aber die notwendige Zeit."

Die erste Partie nach der Trennung von Benedetto Muzzicato bestreiten die Berliner am Sonntag, den 27. Februar, (ab 13 Uhr) gegen die U 23 des SC Freiburg. Anschließend stehen die Duelle bei den ebenfalls abstiegsbedrohten Teams des Halleschen FC (2. März, 19 Uhr) und TSV Havelse (7. März, 19 Uhr) auf dem Programm.

