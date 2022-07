Viertelfinaleinzug perfekt: Wie geht's weiter?

Schon nach zwei Spielen steht für die DFB-Frauen der Sieg in Gruppe B und damit auch der Viertelfinaleinzug bei der Europameisterschaft 2022 in England fest. Davor trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstag (ab 21 Uhr, live im ZDF) im stadium:mk in Milton Keynes aber noch auf Finnland, das gegen Spanien (1:4) und Dänemark (0:1) verlor und als sicherer Gruppenletzter ausgeschieden ist. DFB.de zeigt auf, wie der weitere Weg der DFB-Frauen bei der EURO verläuft.

Das Viertelfinale der deutschen Mannschaft steigt am Donnerstag, 21. Juli (ab 21 Uhr), im Brentford Community Stadium in London. Ein gutes Vorzeichen für die DFB-Frauen, die im selben Stadion schon Dänemark (4:0) und Spanien (2:0) besiegt haben. Gegner zum Auftakt der K.o.-Runde wird Österreich oder Norwegen sein. Das Team aus dem Nachbarland unterlag Gastgeber England ebenso (0:1) wie Norwegen (0:8), beide gewannen jedoch gegen die EM-Debütantinnen aus Nordirland. Der direkte Vergleich der beiden Mannschaften findet am Freitag (ab 21 Uhr, live bei DAZN) statt - Österreich reicht aufgrund der besseren Tordifferenz ein Remis zum Einzug ins Viertelfinale, Norwegen muss gewinnen.

Das mögliche Halbfinale der DFB-Frauen steigt am Mittwoch, 27. Juli (ab 21 Uhr), im stadium:mk in Milton Keynes. Hier träfe Deutschland auf den Sieger des vierten Viertelfinalduells am Samstag, 23. Juli (ab 21 Uhr), zwischen dem Sieger der Gruppe D und dem Zweiten der Gruppe C. Das Finale der Europameisterschaft findet am Sonntag, 31. Juli (ab 18 Uhr), im Wembley National Stadium in London statt.

[dfb]