Viertelfinale: Wolfsburg in Köln, Hoffenheim gegen FC Bayern

Zwei Bundesligaduelle im DFB-Pokalviertelfinale der Frauen: Vorjahressieger VfL Wolfsburg muss in der Runde der letzten Acht beim Ligakonkurrenten 1. FC Köln antreten. Auf den FC Bayern München wartet mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim ebenfalls eine knifflige Aufgabe.

Zweitligist RB Leipzig, das im Achtelfinale für eine große Überraschung gesorgt und Eintracht Frankfurt aus dem Pokal geworfen hatte, empfängt die SGS Essen. Der zweite Zweitligist FC Carl Zeiss Jena darf sich über ein Heimspiel gegen den SC Freiburg freuen.

Marie-Louise Eta, Assistenztrainerin der deutschen U 17-Juniorinnen, loste die Viertelfinalpartien aus, die für den 28. Februar und 1. März 2023 angesetzt sind. Die Halbfinalbegegnungen finden am 15. und 16. April 2023 statt, das große Endspiel im Rhein-Energie-Stadion in Köln steigt am 18. Mai 2023. Karten dafür gibt's im DFB-Ticketportal.

Das DFB-Pokalviertelfinale

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

TSG Hoffenheim - FC Bayern München

RB Leipzig - SGS Essen

Carl Zeiss Jena - SC Freiburg

[dfb]