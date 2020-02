Viertelfinale: Schalke empfängt FC Bayern

Im Viertelfinale um den DFB-Pokal kommt es zum Klassiker zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Beide Mannschaften trafen im Pokal bereits elfmal aufeinander - zuletzt setzten sich die Münchner im Viertelfinale 2017 mit 3:0 durch.

Regionalligist 1. FC Saarbrücken erwischte als verbliebenes unterklassiges Team den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und darf als Amateurverein vor heimischer Kulisse antreten. In den weiteren Partien in der Runde der letzten Acht trifft Bayer Leverkusen auf den 1. FC Union Berlin sowie Eintracht Frankfurt auf Werder Bremen.

Gespielt wird am 3. und 4. März

Die Auslosung wurde vom früheren Nationalspieler Cacau, Integrationsbeauftragter des DFB, wie gewohnt im Rahmen der ARD-Sportschau im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vorgenommen. Als Ziehungsleiter fungierte DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius.

Die Viertelfinalspiele werden am 3. und 4. März ausgetragen, mit der zeitgenauen Terminierung ist in den kommenden Tagen zu rechnen. Die Halbfinals sind für den 21. und 22. April vorgesehen, das traditionell in Berlin stattfindende Endspiel steigt am 23. Mai (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky).

Das Viertelfinale im Überblick:

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin

FC Schalke 04 - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf