Viertelfinale Regensburg gegen Bremen wird am 7. April nachgeholt

Der Spielleiter für den DFB-Pokal hat in Abstimmung mit den Vereinen SSV Jahn Regensburg und Werder Bremen die am Dienstag abgesagte Viertelfinalpartie neu angesetzt. Der neue Termin ist Mittwoch, 7. April 2021, um 18.30 Uhr. Sport1 überträgt die Begegnung live im Free-TV, bei Sky läuft die Partie im Pay-TV. Die Auslosung der Halbfinalspiele wird mit einem Doppellos (Regensburg/Bremen) am Sonntag um 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau erfolgen.

Grund für die Absage waren Corona-Fälle beim Zweitligisten aus Regensburg, die eine behördlich angeordnete Quarantäne der Mannschaft zur Folge hatte.

Die bereits feststehenden Viertelfinalisten sind Borussia Dortmund, das sich 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt hat, RB Leipzig nach einem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg und Bayern-Bezwinger Holstein Kiel, der den letzten verbliebenen Viertligisten Rot-Weiss Essen ausschaltete.

Losfee in der Sportschau am Sonntag ist Bärbel Wohlleben, die erste Frau, die ein Tor des Monats erzielt hat, als Ziehungsleiter fungiert U 21-Trainer Stefan Kuntz. Das Halbfinale findet am 1. und 2. Mai statt, ehe am 13. Mai im Berliner Olympiastadion das Endspiel steigt. Alle verbleibenden Partien werden live in der ARD und bei Sky gezeigt.

