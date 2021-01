Viertelfinale: Nordduell in Wolfsburg

Titelverteidiger VfL Wolfsburg empfängt im Viertelfinale um den DFB-Pokal der Frauen den Sieger aus der Partie SV Werder Bremen gegen den SV Meppen. Dies ergab die Auslosung, die in der ARD-Sportschau von Sven Hannawald, früherer Skrisprung-Olympiasieger und Weltmeister, unter der Leitung von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth getätigt wurde. Aufgrund der gleichen Ligazugehörigkeit darf der Pokalsieger der vergangenen sechs Ausgaben das Viertelfinale zu Hause austragen.

In den weiteren Viertelfinalpartien kommt es zum Bundesligaduell zwischen dem SC Freiburg und dem Sieger der Partie Turbine Potsdam gegen den SC Sand. Der Zweitligist SG 99 Andernach hat Eintracht Frankfurt zu Gast. Ob die TSG Hoffenheim ihr Heimrecht wahrnehmen darf, liegt am Ausgang der noch ausstehenden Achtelfinalpartie zwischen dem Walddörfer SV Hamburg und Bayern München.

Die Runde der letzten Acht wird am Wochenende des 20. und 21. März 2021 ausgetragen. In den Halbfinalspielen am 3. und 4. April werden die Finalisten ermittelt, die dann den Pokalsieger am 29. Mai im Kölner Rhein-Energie-Stadion unter sich ausmachen.

Das Viertelfinale im Überblick

SC Freiburg - Sieger aus Turbine Potsdam gegen SC Sand

SG 99 Andernach (2. Bundesliga) - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - Sieger aus SV Werder Bremen gegen SV Meppen

TSG Hoffenheim - Sieger aus Walddörfer SV Hamburg (Regionalliga) gegen Bayern München

[dfb]