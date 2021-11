Viertelfinale: Jena hat FC Bayern zu Gast

Die Runde der letzten Acht im DFB-Pokal der Frauen wurde ausgelost. Der FC Carl Zeiss Jena und der FC Bayern München treffen sich zum Bundesliga-Duell, auch die Partie zwischen der SGS Essen und Bayer 04 Leverkusen verspricht Spannung.

Der SV Henstedt-Ulzburg empfängt als letzter verbliebener Zweitligist den 1. FFC Turbine Potsdam. Um das Viertelfinale zu erreichen, schlug Henstedt-Ulzburg die SpVgg. Herne-Horsthausen (13:0), den Rostocker FC (7:0) und die Sportfreunde Siegen (9:0). Das vierte Duell tragen der VfL Wolfsburg und der SC Sand untereinander aus.

Verena Schweers, als Spielerin dreimalige Siegerin des DFB-Pokals mit dem VfL Wolfsburg (2013, 2015, 2016), loste die Viertelfinalpartien, die für den 1. und 2. März 2022 angesetzt sind, unter Aufsicht der Ziehungsleiterin Martina Voss-Tecklenburg aus. Die Halbfinalspiele sind für den 17. und 18. April 2022 geplant, das Finale findet am 28. Mai 2022 im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt. Sky überträgt ein Topspiel jeder Hauptrunde und damit insgesamt sechs Begegnungen - einschließlich des Endspiels in Köln.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen

FC Carl Zeiss Jena - FC Bayern München

VfL Wolfsburg - SC Sand

SGS Essen - Bayer 04 Leverkusen

SV Henstedt-Ulzburg - 1. FFC Turbine Potsdam

