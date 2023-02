Viertelfinale: Dortmund in Leipzig, FC Bayern empfängt Freiburg

Topduelle im DFB-Pokalviertelfinale: Vorjahressieger RB Leipzig darf sich in der Runde der letzten Acht über ein Heimspiel freuen - der fünfmalige Pokalsieger Borussia Dortmund ist zu Gast in der Red Bull Arena. Rekordgewinner FC Bayern München empfängt den Vorjahresfinalisten SC Freiburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Rahmen der sportstudio reportage im ZDF mit Ziehungsleiter Peter Frymuth und Losfee Jacqueline Meißner von der SGS Essen aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga.

Der einzige verbliebene Zweitligist 1. FC Nürnberg hat in der Partie gegen den VfB Stuttgart ebenfalls Heimrecht. Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt - Pokalsieger von 2018 - und dem 1. FC Union Berlin komplettiert das Viertelfinale.

Die Begegnungen werden am 4. und 5. April ausgetragen, das Halbfinale steigt am 2. und 3. Mai. Das große Finale im Berliner Olympiastadion findet am 3. Juni statt.

Das Viertelfinale im Überblick

RB Leipzig - Borussia Dortmund

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin

FC Bayern München - SC Freiburg

[dfb]