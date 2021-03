Viertelfinale: Bayern gegen Rosengård, Wolfsburg bei Chelsea

Anspruchsvolle Aufgaben für die deutschen Vereine und möglicherweise ein "deutsches" Halbfinale: Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München trifft im Viertelfinalhinspiel der Women's Champions League im eigenen Stadion auf den schwedischen Champion FC Rosengård. Der deutsche Meister VfL Wolfsburg tritt in einer Neuauflage des letztjährigen Halbfinals zunächst auswärts beim englischen Titelträger FC Chelsea mit den Nationalspielerinnen Melanie Leupolz und Ann-Katrin Berger an. Dies ergab die Auslosung, die die frühere Nationalspielerin und Weltfußballerin Nadine Keßler in Diensten der UEFA vornahm.

Die Titelverteidigerinnen und Seriensiegerinnen von Olympique Lyon um Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan spielen im Viertelfinale höchstwahrscheinlich gegen Paris St. Germain mit Sara Däbritz. Zwar wird das Pariser Achtelfinal-Rückspiel gegen Sparta Prag erst am 17. März ausgetragen, das Hinspiel hatten die Französinnen aber mit 5:0 für sich entschieden.

Im Halbfinale kann es dann im besten Fall zu einem reinen Bundesligaduell kommen. Der FC Bayern würde im Hinspiel zuhause antreten, der VfL Wolfsburg im Rückspiel. Die Viertelfinalspiele werden am 23./24. März sowie am 31. März/1. April ausgetragen, das Halbfinale am 24./25. April und am 1. und 2. Mai. Das Endspiel findet am 16. Mai im Ullevi-Stadion in Göteborg statt.

[sid/bt]