Viererpack von Gonzalez beim 13:0 gegen Nordmazedonien

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben das erste Spiel in der EM-Qualifikation in Portugal gegen Nordmazedonien furios 13:0 (5:0) gewonnen. Im ersten Durchgang zeigte vor allem Estrella Merino Gonzalez (3., 29., 32., 42.) von Bayer Leverkusen eine überragende Leistung, traf vierfach und entschied das Spiel schon vor der Pausenpfiff. Den fünften Treffer steuerte die Kölnerin Lilith Schmidt (45+2.) bei.

Für die Mannschaft von Sabine Loderer war die hohe Halbzeitführung aber kein Grund zum nachlassen. Laila Portella (47.) und Melina Krüger (53., 54.) erzielten direkt nach dem Seitenwechel die nächsten Treffer. Milena Röder (67.), Lisa Baum (69.) und Marina Scholz (71., 79.) schraubten das Ergebnis mit vier weiteren Toren in die Höhe, ehe auch Portella (90+1.) den Doppelpack schnürte und damit den Schlusspunkt setze.

"Das war das Ausrufezeichen, was wir uns erhofft haben, gegen einen klar unterlegenen Gegner", sagte Cheftrainerin Loderer. "Wir haben bis zum Ende immer weiter gemacht und uns mit dem Vorsprung nicht zufriedengegeben. Der Sieg war auch in der Höhe verdient."

Nur der Gruppensieger ist sicher dabei

Das zweite Spiel bestreitet die U 17 am Sonntag (ab 15 Uhr) in Oeiras gegen Ungarn. Möglicherweise zu einem großen Finale in Oeiras kommt es dann am kommenden Mittwoch (ab 16 Uhr) gegen Portugal.

Der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde im Baltikum im Mai. Nur wenn Gastgeber Estland seine Qualifikationsrunde gewinnen sollte, rückt auch der beste Gruppenzweite nach.

