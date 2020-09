Vier Tore: Bayerns U 17-Nationalspieler Copado in Torlaune

Vier Treffer und eine Torvorlage stehen für U 17-Nationalstürmer Lucas Copado vom FC Bayern München nach den ersten beiden Saisonspielen in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga bereits zu Buche. Der 1. FC Köln verpflichtete Damion Downs vom FC Ingolstadt 04, das Derby des VfL Bochum beim FC Schalke 04 wurde verschoben. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga

FC Bayern München: Nach zwei Spieltagen in der Staffel Süd/Südwest führt die U 17 des FC Bayern München nicht nur mit optimalen sechs Punkten und 7:0 Toren die Tabelle an. Mit U 17-Nationalstürmer Lucas Copado (16), der bislang vier Saisontreffer auf seinem Konto hat, stellt der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters auch den bislang erfolgreichsten Torjäger. Zum 6:0 (4:0)-Heimsieg gegen den SC Freiburg steuerte Copado, dessen Vater Francisco einst für den Hamburger SV, die SpVgg Unterhaching, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim in der Bundesliga auf Torejagd ging, allein drei Treffer und eine Torvorlage bei. "Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", sagte FCB-Trainer Danny Schwarz. "Gerade in der ersten Halbzeit waren wir richtig gut. Es war insgesamt eine bockstarke Leistung unserer Jungs, die besonders im letzten Drittel sehr gierig waren." Bevor es für Lucas Copado sowie seine Bayern-Teamkollegen Pepe Brekner und Justin Janitzek zur U 17-Nationalmannschaft von DFB-Trainer Michael Prus geht (Länderspiel gegen Dänemark am 9. Oktober), steht am Sonntag (ab 10.30 Uhr) in der Liga noch das Topspiel beim VfB Stuttgart an.

SV Darmstadt 98: Patrick Kurt, U 17-Trainer beim SV Darmstadt 98, muss am 3. Spieltag in der Staffel Süd/Südwest erneut einen Wechsel im Tor vornehmen. Sören Schmidt, der bei der 0:4-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen hatte, steht wegen seiner Sperre für die Partie am Samstag (ab 11 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 nicht zur Verfügung. Nach Schmidts Platzverweis wurde Felix Koch eingewechselt, der zum Saisonauftakt (0:7 beim VfB Stuttgart) noch den Vorzug vor Sören Schmidt erhalten hatte. Mit null Punkten und 0:11 Toren belegen die "Lilien" aktuell den letzten Tabellenplatz.

1. FC Köln: Die U 17 des 1. FC Köln ist in der West-Staffel mit zwei Siegen in die Saison gestartet. In dieser Woche nahmen die Geißböcke noch einen weiteren Zugang unter Vertrag. Vom FC Ingolstadt 04 wechselte Damion Downs zu den Kölnern. Das 16 Jahre alte Talent ist in der Offensive flexibel einsetzbar und wurde seit der U 15 vom 1. FC Köln intensiv beobachtet. Downs ist nach Nicolas Bajlicz, Mike Dreier, Ben Dennerlein, Maximilian Bluhm und Romeo Aikbekaen der sechste externe Zugang. U 17-Trainer Martin Heck sagt: "Damion ist ein athletischer Spieler, der schwer auszurechnen ist und Stärken im Eins-gegen-Eins hat. Wir möchten ihm helfen, sich bei uns zu entwickeln, und wir sind uns sicher, dass er mit seiner Qualität unser Angriffsspiel verstärken wird." Damion Downs ergänzt: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Köln und auf die Bundesligaspiele. Ich habe einen sehr guten ersten Eindruck und das Ziel, mich hier auf einem Topniveau weiterzuentwickeln." Am Samstag (ab 11 Uhr) ist die U 17 des 1. FC Köln bei der SG Unterrath 12/24 zu Gast. Fehlen wird FC-Abwehrspieler Emin Kujovic, der beim 1:0 in Münster wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.

VfL Bochum: Zwei Meisterschaftsspiele der U 17 des VfL Bochum mussten abgesagt werden. Grund dafür ist ein positiver Corona-Befund innerhalb des Mannschaftskreises. Nachdem das Ergebnis feststand, hatte das zuständige Labor das Testresultat den Bochumer Hygienebeauftragten mitgeteilt. Gemäß dem in einem solchen Fall greifenden Hygieneprotokoll informierte der Verein unverzüglich die lokalen Gesundheitsbehörden, die daraufhin häusliche Quarantäne für das gesamte Team - Spieler, Trainer und Staff - angeordnet haben. Nach der Partie gegen den Wuppertaler SV kann daher auch das für Samstag, 3. Oktober, geplante Revierderby beim FC Schalke 04 nicht stattfinden. Neue Termine stehen noch nicht fest.

Dynamo Dresden: Mit zwei Siegen (3:0 bei RB Leipzig und 4:2 gegen Holstein Kiel) ist die U 17 von Dynamo Dresden in der Staffel Nord/Nordost optimal gestartet. Für Jan Seifert, Nachwuchsleiter bei den Sachsen, ist das nicht unbedingt eine Überraschung. "Die Mannschaft konnten die guten Eindrücke aus der Vorbereitung in den ersten Spielen bestätigen", so Seifert. "Das freut mich und uns im Nachwuchs. Man darf dabei ja auch nicht vergessen, dass die letzten Pflichtspiele durch die Corona-Pause teilweise bis zu einem halben Jahr zurücklagen. Auch wenn immer die individuelle Entwicklung der Spieler im Vordergrund steht, sind auch die Ergebnisse in der Meisterschaft wichtig." Am Samstag (ab 13 Uhr) ist das Team von Dynamo-Trainer Oliver Heine beim VfL Wolfsburg zu Gast, der zwar erst einen Zähler auf dem Konto hat, zuletzt aber beim 2:2 gegen Hertha BSC überzeugte und dank zweier später Treffer von Matthew Till Meier (70./77.) noch einen 0:2-Rückstand aufholte.

Hannover 96: Marian Kirsch, Torhüter bei der U 17 von Hannover 96, muss wegen einer Kreuzband- und Meniskuszerrung eine Zwangspause einlegen. "Er wird uns voraussichtlich in den nächsten sechs bis acht Wochen fehlen", sagt Trainer Lars Fuchs zu DFB.de. In der Staffel Nord/Nordost sind die mit sechs Punkten aus den ersten beiden Partien optimal gestarteten Niedersachsen am Samstag, 10. Oktober (ab 12 Uhr), gegen den Halleschen FC wieder im Einsatz. Die Partie wurde vom 18. Oktober vorgezogen und geht im Eilenriedestadion über die Bühne.

