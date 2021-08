Vier Teams auf Titeljagd in Warnemünde

Am 28. und 29. August findet zum neunten Mal die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) statt. Vier Mannschaften spielen den Nachfolger des amtierenden Deutschen Meisters Ibbenbürener BSC aus. Austragungsort ist das Stadion am Warnemünder Strand. Trotz des strengen Hygienekonzepts sind - nach heutigem Stand - 600 Zuschauer zugelassen. DFB-TV überträgt die Partien live und in voller Länge.

"Für alle Vereine der Deutschen Beachsoccer-Liga ist der breite Sandstrand von Warnemünde das große Ziel und der krönende Abschluss der Saison. Umso mehr freue ich mich, dass die vier qualifizierten Mannschaften in diesem Jahr wieder vor Zuschauer*innen spielen dürfen. Das Publikum kann sich auf hochklassigen und spektakulären Sport freuen", sagt Hermann Winkler, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes.

Kontaktdaten werden erfasst, Eintritt ist kostenfrei

Die Deutsche Beachsoccer-Liga startete mit zehn Teams. An drei Wochenenden wurde die Vorrunde in Hamburg, Düsseldorf und München im Ligamodus ausgetragen. Die Top vier spielen nun im K.o.-Modus den neuen Deutschen Meister aus. Die beiden Halbfinals finden am Samstag statt. Mit acht Siegen aus neun Partien belegten die Rostocker Robben den Spitzenplatz in der Liga und treffen auf den Tabellenvierten Real Münster (16 Uhr). Zuvor stehen sich die Beach Royals Düsseldorf und die Bavaria Beach Bazis (14 Uhr) als Zweiter und Dritter der Vorrunde gegenüber. Die Gewinner der beiden Partien küren am Sonntag (14 Uhr) den neuen Deutschen Meister. Zuvor steigt das Spiel um Platz drei (12 Uhr).

Es gilt ein strenges Hygienekonzept: Die Kontaktdaten der Zuschauer*innen und allen Teilnehmenden werden per Luca-App erfasst. Der Eintritt ist kostenfrei, Tickets müssen vorab nicht erworben werden.

[mam]