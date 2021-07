Vier neue Mitglieder für die Ethikkommission

Die DFB-Ethikkommission ist wieder komplett. Auf einer außerordentlichen Sitzung hat das DFB-Präsidium am Donnerstag Peter Büllesfeld, Ingrid Häußler, Dr. Hermann Janning und Dr. Wolfgang Schmitz-Jansen in die Ethikkommission berufen. Die Berufung erfolgte auf gemeinsamen Vorschlag von Dr. Irina Kummert, der Vorsitzenden der DFB-Ethikkommission, und Ulrich Schulte-Bunert, dem Büroleiter der Ethikkommission. Das Präsidium folgte dem Vorschlag einstimmig.

Die vier neuen Mitglieder der DFB-Ethikkommission im Kurzportrait

Peter Büllesfeld

69 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Hennef bei Bonn, seit 2017 im Ruhestand. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen Richter am Landgericht Bonn, zuletzt Richter am Amtsgericht in Siegburg, dort weiterer aufsichtführender Richter und ständiger Vertreter des Direktors. Von 1981 bis Ende 1985 Abordnung als Dozent an die Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel. Vorstandsarbeit und Aktiver beim SC Uckerath.

Ingrid Häußler

57 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft in Frankfurt am Main. Seit dem zweiten juristischen Staatsexamen als Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht tätig. Fraktionsvorsitzende der FDP im Ortsbeirat Dornbusch-Eschersheim-Ginnheim. Ehrenamtliches Engagement im Bereich schulische Bildung.

Dr. Hermann Janning

72 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Soest. Verwaltungslehre zum Stadtinspektor, Betriebswirt (VWA), promovierter Jurist, zertifizierter Wirtschaftsmediator. Kommunale berufliche Ausrichtung vom ersten Beigeordneten bis zum Oberkreisdirektor. Mehrere Jahre Geschäftsführer im DB-Konzern, Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender in der Energiewirtschaft. Aktuell tätig als Wirtschaftsmediator und in der Konflikt- sowie Strategieberatung. Ehrenamtlich in einer Bürgerstiftung engagiert.

Dr. Wolfgang Schmitz-Jansen

50 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, wohnhaft in Meckenheim bei Bonn. Richter am Amtsgericht in Euskirchen, Vorsitzender des Schöffengerichts und des Jugendschöffengerichts beim Amtsgericht Euskirchen und Vorsitzender des Richterrates am Amtsgericht Euskirchen. Gründer und Mitglied des Arbeitskreises Wiedereingliederung junger Straffälliger und des Arbeitskreises Jugendkriminalität im Kreis Euskirchen. Mitglied des Jugendhilfeausschusses der Stadt Meckenheim und der Stadt Rheinbach.

