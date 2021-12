Loosveld: "Es erwarten uns die bisher schwierigsten Begegnungen in diesem Jahr "

Vier-Nationen-Turnier: Zwei Rückkehrer und ein Neuling

Für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft steht mit dem Vier-Nationen-Turnier vom 16. bis 19. Dezember im niederländischen Zeist eine schwierige, aber zugleich sehr reizvolle Aufgabe zum Jahresende an. Die deutsche Mannschaft wird das Turnier am Donnerstag, den 16.12. gegen Belgien eröffnen (ab 16 Uhr). Am 18.12. (ab 16 Uhr) geht es für die deutsche Auswahl gegen die niederländischen Gastgeber, ehe tags darauf im dritten Nachbarschaftsduell mit Frankreich (ab 13 Uhr) das dritte und letzte Spiel ansteht. Pandemiebedingt werden die Spiele voraussichtlich vor leeren Rängen stattfinden. Alle Spiele des Turniers werden im Livestream auf DFB-TV übertragen.

DFB-Trainer Marcel Loosveld hat für das Turnier 17 Spieler und darunter mit Ian-Prescott Claus (HSV Panthers) und Aytürk Gecim (MCH Bielefeld-Sennestadt) auch zwei Rückkehrer nominiert. Claus steht nach einem Jahr erstmals wieder im Kader, für Gecim ist es die erste Berufung ins Futsal-Nationalteam seit 2018. Torhüter Christian de Groodt (Fortuna Düsseldorf) weilt beim Turnier in Zeist zum ersten Mal überhaupt im Kreis der Nationalmannschaft.

"Die schwierigsten Begegnungen in diesem Jahr"

Marcel Loosveld ist sich der großen Herausforderung, die das Turnier zum Jahresabschluss darstellt, bewusst: "Es erwarten uns die bisher schwierigsten Begegnungen in diesem Jahr mit äußerst spielstarken Nationalmannschaften. Für uns sind diese Spiele noch mal eine großartige Möglichkeit, uns auf einem hohen Niveau zu messen."

Auch der Fahrplan für das neue Jahr steht vorläufig bereits fest, so Loosveld: "Sofern es uns die Verfügungslage im Januar ermöglicht, bilden dann noch zwei Heimländerspiele gegen den WM-Teilnehmer Tschechien den Abschluss unserer Vorbereitung auf die Vorrunde der FIFA WM-Qualifikation, die wir im April 2022 in Deutschland ausrichten werden. Deren Auslosung findet am Dienstag statt.

