Vier-Nationen-Turnier: Zum Start gegen Israel

U 17-Trainer Michael Prus geht mit einem 23-köpfigen Kader ins Vier-Nationen-Turnier in Bonn und Hennef.

Das erste Spiel steht heute (ab 11 Uhr) im Sportpark Nord in Bonn gegen Israel an. Am Samstag (ab 16 Uhr) geht es im Anton-Klein-Sportpark in Hennef (Sieg) gegen Dänemark, ehe zum Abschluss am Dienstag (ab 11 Uhr) erneut im Bonner Sportpark Nord Italien wartet. Hier gibt's Tickets für alle Begegnungen.

Die deutsche Startelf gegen Israel: Klanac - Bürger, Keumo, Meiser (K), Schuldes, Poller, Etcibasi, Sauck, Lum, Izekor, Bleicher.

"Immer die passende Antwort parat haben"

"Das Team freut sich darauf vor eigenem Publikum anzutreten", sagt Prus. "Mit drei Gegnern, die sehr unterschiedlich spielen, wird es eine Herausforderung werden, immer die passende Antwort parat zu haben. Beim letzten Test vor der Qualifikationsrunde zur EM in Liechtenstein steht auch das Weiterentwickeln der eigenen Spielphilosophie im Vordergrund."

Während sich der letzte U 17-Jahrgang bei der Europameisterschaft mit dem Titel krönte, steht die aktuelle Auswahl noch am Anfang ihres EM-Abenteuers. Für sie steigt die erste Runde der EM-Qualifikation vom 15. bis 21. Oktober mit Spielen gegen Gastgeber Liechtenstein, Finnland und die Ukraine.

[dfb]