Vier-Nationen-Turnier: U 17 unterliegt Italien

Die deutschen U-17 Junioren beenden das Vier-Nationen Turnier mit einer weiteren Niederlage. Im Klassiker gegen Italien muss sich der deutsche Nachwuchs von DFB-Trainer Michael Prus vor 812 Fans im Sportpark Hennef mit 2:4 (2:2) geschlagen geben.

"Wir haben ein gutes Spiel von zwei guten Mannschaften gesehen", so Prus. "Der Unterschied war am Ende, dass wir Jugendfußball gespielt haben und die Italiener am Ende abgeklärter und effizienter waren."

"Sehr lehrreiches Turnier"

Im Vergleich zur Niederlage gegen Dänemark nahm Prus gegen Italien sieben Änderungen in der Startformation vor. Montrell Culbreath, Siegtorschütze gegen Israel, brachte die deutsche Auswahl früh in Führung. Alesandro Di Nunzio (22.) im glich aus, ehe Ken Izekor bei seiner Rückkehr in die Startelf die zwischenzeitliche Führung (28.) für Deutschland erzielte. Noch bevor es für die beiden Mannschaften in die Kabine ging, traf Italiens Mattia Mosconi zum erneuten Ausgleich (45.). Im zweiten Durchgang entschied Francesco Camarda das Spiel mit einem Doppelpack (65. Foulelfmeter, 90.) für Italien.

"Wir konnten viele Erkenntnisse gewinnen, die uns auf dem Weg weiterhelfen", so Prus zum Vier-Nationen Turnier. "Wir haben feststellen können, wo wir stehen und wo wir besser werden müssen." Zur im Oktober anstehenden ersten EM-Qualifikationsrunde in Lichtenstein gegen die Gastgeber, Finnland und die Ukraine sagte er: "Wir sind sehr optimistisch. Natürlich gehen wir mit der nötigen Konzentration und Respekt in die Partien. Jedoch wollen wir jedes einzelne gewinnen und weiterkommen."