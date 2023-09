Vier-Nationen-Turnier: U 17-Junioren unterliegen Dänemark

Die deutschen U 17-Junioren haben ihr zweites Spiel beim Vier-Nationen-Turnier verloren. Gegen spielstarke Dänen verlor das neuformierte Team von DFB-Trainer Michael Prus vor 687 Zuschauenden im Sportpark Hennef mit 0:2 (0:0). Der deutsche Nachwuchs war zwei Tage zuvor mit einem knappen 3:2 gegen Israel in das Turnier gestartet.

"Ich glaube, die Zuschauer*innen haben heute ein hochinteressantes Jugendspiel mit zwei guten Mannschaften gesehen", so DFB-Coach Prus. "Am Ende war Dänemark vielleicht einen Tick besser und abgeklärter, sodass sie den Sieg dann eingefahren haben."

Doppelschlag kurz nach der Pause

Im Vergleich zum knappen Erfolg gegen Israel rotierte Prus gegen Dänemark die komplette Startelf durch. Aus der tat sich vor allem Torhüter Florian Hellstern hervor, der in der 70. Minute einen Foulelfmeter gegen sich halten konnte. Ein Doppelschlag durch Jonathan Molem (50.) und Rasmus Düring (54.) sorgte dennoch für die erste Niederlage der deutschen Auswahl.

Zum Turnierabschluss kommt es am Dienstag (ab 11 Uhr) im Sportpark Nord in Bonn zum Klassiker gegen Italien. Das Turnier dient dem Prus-Team auch als Vorbereitung auf die erste EM-Qualifikationsrunde im Oktober, bei der die U 17 in Liechtenstein auf den Gastgeber, Finnland und die Ukraine trifft.