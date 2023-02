Vier Magazine, eine App

Der DFB hat eine neue Magazin-App an den Start gebracht. Sie ist die virtuelle Plattform der Publikationen des DFB und bietet einen umfassenden und kostenlosen Zugang zu den Magazinen "DFB-Journal", "DFB-Aktuell", "DFB-Arena" und "DFB-Pokal". Der ganze Fußball in einer App für Smartphone und Tablet, auf Wunsch auch zum Download. Bislang hatte die App ausschließlich das DFB-Journal enthalten.

Das offizielle Verbandsmagazin DFB-Journal erscheint viermal im Jahr und bildet mit exklusiven Interviews, Reportagen, Porträts, Hintergrundberichten und Serviceinhalten alle Facetten des Fußballs ab. Von den Nationalmannschaften bis zur Kreisklasse, von der Talentförderung bis zum Umweltschutz, vom Engagement gegen Rassismus bis zum Schulfußball, vom Fan Club bis zum TechLab, der Fußball von früher, von heute, von morgen. Und das alles erweitert um Videos, Galerien, Statistiken.

In der App gibt‘s außerdem zu jedem Heimspiel der Frauen- und der Männer-Nationalmannschaft sowie zu den DFB-Pokalendspielen die aktuellen Stadionmagazine. So beginnt das Spiel nicht erst mit dem Anpfiff. Und nicht nur für die Zuschauer*innen auf der Tribüne, sondern auch auf der Couch, in der Bahn, in der Kneipe, ganz egal wo. Hier gibt es alles Wissenswerte zu den Teams, die Aufgebote, besondere Geschichten und Zahlenspiele, Interviews und historische Texte. Für Fans und die, die es werden wollen. Und auch hier mit vielfältigen multimedialen Inhalten. Die Wahrheit liegt auf dem Platz – alles Wichtige dazu finden Sie in der Magazin-App des DFB. Und die gibt’s im App Store und bei Google Play.

